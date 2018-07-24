AK Partili Mehmet Muş'tan yeni havalimanı açıklaması!
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Üçüncü havalimanı yıllık kira bedeli, KDV dahil bir milyar 45 milyon Euro. 25 yıl boyunca devlet bunu alacak” dedi.24 Temmuz 2018 Salı 12:37
Muş, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 3. Havalimanı hakkında açıklama yaptı.
Muş, yap-işlet-devret projeleri ile 3 milyar dolar yatırım yapıldığını belirterek, garanti üzeri gelirin 440 milyon Euro olduğunu ifade etti. Muş, “Üçüncü havalimanı yıllık kira bedeli, KDV dahil bir milyar 45 milyon Euro. 25 yıl boyunca devlet bunu alacak” dedi.
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