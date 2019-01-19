AK Parti'li Miroğlu Hakkari'de aday tanıtım toplantısına katıldı

HAKKARİ (AA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, "Akrabayız, dostuz, kardeşiz, aynı toprağı paylaşıyoruz, aynı dili konuşuyoruz, aynı camiye gidiyoruz ama gel gör ki bu halkın ve bu toprakların dokusuna hiç uymayan bir ideolojiyle Türkiye 35 yıldır mücadele ediyor." dedi.

Partisinin Hakkari Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen belediye başkanları tanıtım toplantısında konuşan Miroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

"İnşallah Hakkari için bugün yeni bir sayfa açılır." diyen Miroğlu, "Bu salondaki coşku inşallah 31 Mart seçimlerinde sandığa da yansıyacak ve sandıktan Hakkari çok iyi bir sonuç alacak. Şu geçmişimize dönüp bir bakalım. Hakkari, Mardin, Van, Diyarbakır velhasıl bölgenin bütün illerinde çok değil 3-5 yıl önce yaşadığımız felaketlere, karşımıza konulan o yanlış tercihlere bir bakalım. Buna ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Belediyeye görevlendirme yapılmadan önceki sürecin hatırlanması gerektiğine vurgu yapan Miroğlu, "Bunu hatırlamadan Hakkari'de bir vatandaşımızın ister o zamana kadar, 31 Mart seçimlerine kadar HDP'ye de vermiş olursa olsun, CHP'ye de hiç fark etmez, elini vicdanına koymadan acaba oy kullanabilecek mi, hiç zannetmiyorum. Çünkü bu muhasebeyi yapmak artık bölge halkının olmazsa olmazıdır." diye konuştu.

Miroğlu, şöyle devam etti:

"Eğer Mustafa Kemal Atatürk 1916'da Diyarbakır'da bir seçime girseydi Diyarbakır halkı yüzde 70-80 civarında oy verirdi. Ama yeni bir yüzyıla giriyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, daha doğrusu Kürtlerle Türkler arasındaki siyasi ilişkilerin, siyasi münasebetlerin, kardeşçe ortaklıkların en büyük temsilcisi AK Parti seçime giriyor ve üstelik inkar sürecini kaldıran, Kürtçenin üzerindeki bütün yasakları ortadan kaldıran, bu anlamda demokratik ve siyasi reformlar yapan bir liderin öncülüğünde giriyor ve bölge ortalamamız yüzde 16-17 civarında seyrediyor. Bu hepimizi endişelendiren bir durumdu. Ama sonradan gördük ki bunun en önemli sebeplerinden biri meğer Türkiye'yi 15 Temmuz felaketine hazırlıyorlarmış. Meğer o ilçelerimizde kazılan hendeklerin sebebi Türkiye'yi 15 Temmuz'a götürmekmiş. Bu artık belki o zaman net bir durum değildi ama bugün artık bunu net olarak görüyoruz."

- "Sizin bu 2 milyon oyunuza AK Parti taliptir"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin kolay olmadığını dile getiren Miroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"HDP'li seçmene seslenirken hep şunu söyledik; 'Siyasi partileriniz kapatıldı bu ülkede, milletvekilleriniz 10 sene hapishanelerde kaldılar. Bu sistemden size ne, bu sistemi niye koruyorsunuz? Bu sistemin yol açtığı baskı mekanizmaları en çok size, sizin partilerinize ve size oy veren seçmene zarar verdi.' dedik. Bunda etkili olduk mu, evet olduk. Referandumu biz hayır oylarına karşı 1 milyon 380 bin civarında bir oy farkıyla kazandık. Ama HDP seçmeni referandumda bize ne oy verdi biliyor musunuz, tam 2 milyon oy verdi. Şimdi sizin huzurunuzda sadece Hakkari'deki HDP'li kardeşlerime değil İstanbul'da, İzmir'de, Mersin'de, Adana'da yaşayan HDP'li kardeşlerime de sesleniyorum ve diyorum ki sizin bu 2 milyon oyunuza AK Parti taliptir. Bu oylarınızı sizden istiyoruz, diyorum."

Hizmet politikalarından bütün vatandaşların yararlandığına işaret eden Miroğlu, şunları kaydetti:

"Burada yaşayan HDP'li ailelerin de bir gelecek kaygısı vardır ve olmalıdır da zaten. Çocuklarını burada büyütüyorlar bu ailelerimiz de. Akrabayız, dostuz, kardeşiz, aynı toprağı paylaşıyoruz, aynı dili konuşuyoruz, aynı camiye gidiyoruz ama gel gör ki bu halkın ve bu toprakların dokusuna hiç uymayan bir ideolojiyle Türkiye 35 yıldır mücadele ediyor. En büyük meselemiz de güvenlik politikalarımızın başarısı ve Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi terör duvarının yıkılması sonrası ortaya çıkan tablodur. Bu tablo şudur; halkla bizim aramızda, demokrasiyi isteyen, barışı isteyen insanların arasında örülen o terör duvarı bugün Doğu ve Güneydoğu'da yıkıldı."

- "En büyük reformları yapan AK Parti'dir"

"Biz bir bölgeyi kayyumlarla ilelebet yönetmek gibi bir niyete sahip değiliz. Yerel yönetimlerde en büyük reformları yapan AK Parti'dir." diyen Miroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ama birileri ne yaptı, birileri seçilmiş insanların karşısına Kandil'den atanan birtakım yaşı bile kemale ermemiş, -yaş anlamında söylüyorum- rüştünü bile ispat edememiş birtakım gençlere teslim edildi. Devlet buna seyirci kalır mıydı, elbette ki kalamazdı. İstanbul nasıl ki seçilmiş belediye başkanlarıyla yönetilecekse Hakkari de seçilmiş belediye başkanlarıyla yönetilecek. Nasıl ki Beyoğlu seçilmiş belediye başkanlarıyla yönetilecekse Çukurca da Şemdinli de Yüksekova da seçilmiş belediye başkanlarımızla yönetilecek. Yapılan bütün araştırmalarda kayyum politikalarımızı, kayyum döneminin getirdiği hizmetler HDP'li seçmeni memnun etmiş olmalı. Bugün artık hiç kimse bize Amerikan çıkarları doğrultusunda, daha doğrusu Amerika'nın vekalet savaşlarının faturasını Kürtlere çıkarmaya kalkmasın. Bu faturayı ne Suriye Kürtleri, ne Türkiye Kürtleri, ne Irak Kürtleri ödemek istemiyor. Çünkü bu bize ait bir fatura değil."

Yeni bir lider ve devlet arayışına gerek olmadığına vurgu yapan Miroğlu, "Türkiye bizim de ana vatanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti bizim de devletimizdir. Ve eğer bir Selahaddin Eyyubi arıyorsa Kürt halkı işte Türkiye'nin Selahaddin Eyyubi'si Recep Tayyip Erdoğan. Selahaddin Eyyubi olmak için en temel bir kural, Ortadoğu'nun dışarıdan gelmiş, on binlerce kilometre öteden gelmiş, efendilik yapmak isteyen yeni zorbalarına karşı durmak lazım. Selahaddin olmanın koşulu budur." dedi.

Belediye Başkan Vekili ve AK Parti'nin Hakkari Belediye Başkanı adayı Cüneyt Epcim de kent için daha güzel hizmetler yapmak istediğini söyledi.

Epcim, şöyle konuştu:

"Belediye başkan vekillerin atanmasıyla çok ciddi değişim, dönüşüm yaşanmıştır. Tabii ki bu değişim ve dönüşüme güvenlik kuvvetlerimizin çok ciddi şekilde destekleri olmuştur. İçme suyundan, kanalizasyona, üst yapıya kadar ciddi hizmetler yaptık. Yeni dönemde ise birtakım projeler hazırladık. Özellikle katı atık bertaraf tesisimiz, tüm Hakkari'yi ilçelerimizle birlikte ilgilendirmektedir. Onu yeni dönemde yapmak istiyoruz."

İl Başkanı Emrullah Gür de AK Parti'nin millet ve hizmet hareketi olduğunu dile getirerek, "Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü ve vaadi vermedik. Ülkemizde gerçek yerel kalkınma AK Parti'mizle başlamıştır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından sinevizyon gösterimi yapıldı ve belediye başkan adayları tanıtıldı.

Toplantıya AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, kanaat önderleri, bazı STK temsilcileri ve partililer katıldı.