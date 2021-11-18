AK Partili milletvekili hayatını kaybetti!
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir hastanesinde vefat etti. Acı haberi AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından duyurdu.
Turan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Ah be Hocam… Kahramanmaraş milletvekilimiz @imrankilic46 ağabey, Hakkın rahmetine kavuştu.. Mekanı cennet, kabri pür nur olsun…