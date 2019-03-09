AK Partili Mehmet Özhaseki, Alevi dernekleriyle buluştu

ANKARA (İHA) – AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Kayseri’de belediye başkanıyken tüm Müslümanlardan, cem evi için para topladım. Kardeşlik slogan gibi söylenmemeli. Kardeşsek, elini taşın altına koyacaksın" dedi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Keçiören’de bulunan Neşet Ertaş Kültür Merkezinde Alevi dernekleriyle buluştu. Mezhepler ya da kökenlerden dolayı ayrılıkların olmamasının gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "Üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyası yeryüzünün en önemli yerlerinden biri. Onlarca kavim gelmiş, yaşamış bizler de onlardan izler taşıyoruz. Geçtiğimiz yüzyılda Anadolu mazlumların sığınma yeri olmuş. Balkanlardan, Kafkas coğrafyasından, doğudan ve güneyde bunalan ne kadar mazlum varsa Anadolu onların sığınağı olmuş. Allah ayırmasın. Devletimiz gittikçe güçleniyor. Bir olursak, birlik olursak bizi kimse bölemez, ayıramaz. Kürt-Türk diye Alevi-Sünni diye ayırmaya çalışıyorlar bizi buna izin vermemeliyiz. Cenabı Hak birbirimizden ayırmasın. Önemli olan bizim birliğimiz, beraberliğimiz. 21 yıl belediye başkanlığı yaptım. Ne benim ne çocuklarımın boğazından bir haram lokma geçmedi. Devlet malından bir lokma haram yiyen cenneti bulamaz. Kayseri de belediye başkanıyken tüm Müslümanlardan, cem evi için para topladım. Kardeşlik slogan gibi söylenmemeli. Kardeşsek elini taşın altına koyacaksın. Mezhep farklılıklarından nasıl olur da birbirimizi boğazlarız. Bunu planlayanlar başkaları. Bu oyunlara gelmeyelim yeter" dedi.

“Keçiörenli aşığına kavuştu” diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu DA, "Ben Turgut Altınok’a da Mehmet Özhaseki’ye de minnettarım. Keçiören’de doyanlar da var doğanlarda var. Keçiörenli aşığına kavuştu. Keçiören ve Turgut Altınok aşık ile maşuktur. İnşallah Ankara’da da Mehmet Özhaseki’yi; kürdü, Türk’ü, Alevisi, Sünnisi ayırt etmeden bir olarak, Cumhur İttifakını destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, vaat ettiklerinden fazlasını yapacaklarını belirtti. Altınok, "Keçiören’e ve Ankara’ya ne yapılacağını defalarca anlattık. İnşallah yazdıklarımızdan fazlasını yapacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesini kazanırsak, Keçiören kazanır. Ben buradan Millet İttifakına oy verenlere sesleniyorum, ne diyor Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ’Mevzu vatansa gerisi teferruattır’ o yüzden bu seçim vatanımız için çok önemli. Bir olalım" şeklinde konuştu.