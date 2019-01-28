AK Partili Mehmet Özhaseki, Akit TV'de önemli açıklamalarda bulunuyor
Gazeteci Serdar Arseven Akit TV ekranlarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi konuk ediyor. Arseven, Özhaseki ile yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin önemli konuları masaya yatırıyor.28 Ocak 2019 Pazartesi 22:14
Taha Emre Özdemir Ankara
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Akit TV'de gazeteci Serdar Arseven'in hazırlayıp sunduğu 'Gündem Özel' programında, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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