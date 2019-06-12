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AK Partili Mehmet Metiner'den Sezai Temelli'ye cevap: Faşizm arıyorsan PKK'ya bak

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, “Amacımız AKP-MHP faşist bloğunu geriletmektir.” diyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin açıklamalarına cevap vererek, “Sezai Temelli faşizm arıyorsa, Kürt halkının üzerinde silahlarıyla faşizan bir baskı düzeni kuran PKK’ya baksın” dedi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:50
AK Partili Mehmet Metiner'den Sezai Temelli'ye cevap: Faşizm arıyorsan PKK'ya bak

 Murathan Seyitoğlu  Yeniakit.com.tr 

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze hava savunma sistemi alımındaki kararlılığı başta ABD olmak üzere birçok Batı ülkesinin tepkisini çekerken, muhalefetten de ABD tezlerini savunan açıklamalar geliyor. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin S-400 alımı konusunda ABD yönetiminin görüşlerine benzer açıklamalar yapmasına tepki gösteren eski Ak Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Türkiye’nin savunmasını güçlendirmesinin bazılarını rahatsız ettiğini söyledi.

“Kendi partisinin faşist anlayışına baksın”

Terör örgütü PKK’nın Kürt halkının yakasından eline çekmesi yönünde HDP’nin hiçbir söylemi dahi olmadığına işaret eden Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“HDP Eşbaşkanı faşizm arıyorsa PKK’ya baksın. Kürt halkının üzerinde silahlarıyla faşizan bir baskı düzeni kuran PKK’ya baksın. ‘Kendinden olmayan her Kürdü imha edilmesi gereken düşman/hain!’ olarak gören kendi partisinin faşist anlayışına baksın. Aynaya bakarsa faşizm konusunda son kişi olduğunu belki anlar da utanır.”

“Türk kökenli Eşbaşkan Amerikan solcusu olduğunu göstermiş oldu”

İstanbul seçimlerinde CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceklerini açıklayan HDP’nin S-400’lerin alınmasına karşı çıkmasını değerlendiren Mehmet Metiner, “Amerikan silahlarıyla kan dökücülüğünü sürdüren PKK’ya karşı yürütülen mücadeleden rahatsızlık duyan bu Türk kökenli Eşbaşkan, S-400 alımına karşı çıkarak Amerikan solcusu olduğunu göstermiş oldu. Bir de utanmadan solculuk adına Amerikancılık yapıyorlar.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin silahlanma politikasından rahatsızlar”

PKK’nın Amerikan silahlarıyla Türkiye’ye saldırdığına dikkat çeken AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Amerikan bayrakları altında Amerikan silahlarıyla Türkiye’nin üstüne saldırtılan PKK’nın sözcülüğünü yapan bu Eşbaşkanın Türkiye’nin silahlanma politikasından rahatsızlık duyması manidardır. Silahlanmadan rahatsızsanız ve silahın çözüm olmadığına inanıyorsanız niçin PKK’nın ABD marifetiyle silahlandırılmasına karşı çıkmazsınız? Niçin PKK’ya ‘silahları bırak’ çağrısında bulunmazsınız? Sırtını PKK’nın silahlarına dayayan ve eli kanlı PKK’nın sözcülüğünü yapan bir partinin Eş Başkanının ABD varlığından, ABD’nin bölgedeki silahlı varlığından, PKK’nın silahlarından rahatsızlık duymaması çifte standardın ötesinde bir ilkesizlik örneğidir.”

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:50
  1. İstanbul
  2. Mehmet metiner
  3. Sezai Temelli

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