AK Partili meclisi üyesi ve yeğeni silahla öldürüldü
Erzurum’un Karayazı ilçesinde AK Parti Karayazı Meclis üyesi ve yeğeni silahla vurularak öldürüldü.18 Haziran 2019 Salı 19:52
Erzurum’un Karayazı ilçesinde AK Parti Karayazı Meclis üyesi ve yeğeni silahla vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, AK Parti Karayazı Meclis üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Tanju Küçük, Karayazı ilçesine bağlı Turnagöl köyü kırsalında silahla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Cesetlerin pikaba konularak araziye bırakıldığı belirtilirken, olayın terör saldırısı olduğu üzerinde duruluyor.
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