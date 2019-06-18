AK Partili meclisi üyesi ve yeğeni silahla öldürüldü Erzurum’un Karayazı ilçesinde AK Parti Karayazı Meclis üyesi ve yeğeni silahla vurularak öldürüldü.

Erzurum’un Karayazı ilçesinde AK Parti Karayazı Meclis üyesi ve yeğeni silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Karayazı Meclis üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Tanju Küçük, Karayazı ilçesine bağlı Turnagöl köyü kırsalında silahla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Cesetlerin pikaba konularak araziye bırakıldığı belirtilirken, olayın terör saldırısı olduğu üzerinde duruluyor.

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