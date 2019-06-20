AK Partili meclis üyelerinden Işık ve Yılmaz’a ziyaret AK Parti’den Kütahya Belediye Meclisine seçilen üyeler, Belediye Başkanı Alim Işık ve İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

AK Parti’den Kütahya Belediye Meclisine seçilen üyeler, Belediye Başkanı Alim Işık ve İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette meclis üyeleri Elif Demirelli, Osman Zeybek, Ercan Mercan, Naci Pekcan, Selim Kaplan, Sami Kaplan, Mahmut Öztaş, Bilal Yurttaş, Haitice Yakar ve Dilek Aslan, Işık ve Yılmaz’a başarılar dilediler.

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