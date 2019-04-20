AK Partili Maraş'dan '31 Mart' değerlendirmesi: Seçmen AK Parti'yi büyükşehirleri vermeyerek uyardı

Taha Emre Özdemir Ankara

22. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Atilla Maraş, yeniakit.com.tr'ye seçim değerlendirmesi yaptı. Cumhur İttifakı'nın birçok büyükşehir belediye başkanlığını kaybederken, kaybettiği kentlerde ilçelerin çoğunluğunu almasına ilişkin, 'ilginç bir tablo ile karşı karşıyayız.' dedi. Maraş, Cumhur İttifakı'nın büyükşehirleri kaybetmesinin sebeblerini ise şöyle yorumladı:

"Aday seçimlerinde bazı yanlışlıklar yapıldığını düşünüyorum. Ankara'ya baktığımız zaman Mehmet Özhaseki için Ankaralı olmadığı konusunu gündeme getirdiler. Karşı taraf bunu propoganda aracı olarak kullandı."

'Seçmen son kez uyardı'

"İstanbul'da da Antalya'da da büyükşehirlerder kaybederken ilçelerde kazandık. Büyükşehir merkezlerde bir kayıp yaşandı. Halk AK Parti'ye ve lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inanıyor. İnanmamış olsaydı 15 yıldan beri sürekli desteğini vermezdi. Genel sonuçlara bakıldığında AK Parti'nin yine desteklendiğini görüyoruz. Seçmen Büyükşehirlerde bir uyarı yaptı. Halk, 'daha iyi yöneterek hayat pahalılığını engelleyin' şeklinde mesaj verdi. Vatandaş hem uyardı hem de oyunu vermeye devam etti"