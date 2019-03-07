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AK Partili Kurtulmuş’tan “beka ve ittifak” açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gitmesini isteyenlerin 31 Mart’ta avuçlarını yalayacağını söyledi.

07 Mart 2019 Perşembe 14:46
AK Partili Kurtulmuş’tan “beka ve ittifak” açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gitmesini isteyenlerin 31 Mart’ta avuçlarını yalayacağını söyledi.


AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, seçim çalışmaları kapsamında Çorum’un Bayat ilçesini ziyaret etti. Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitap eden Kurtulmuş, “beka sorunu” ve Millet İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Beka meselesini gündeme getirdiklerinde birilerinin bozulduğunu dile getiren Kurtulmuş, “Şimdi beka meselesi deyince beyler bozuluyor. Buradan söz veriyorum. Siz antidemokratik yolları desteklemeyin siyasetçiler olarak, siz terör örgütlerini cesaretlendirmeyin, terörist çevrelere destek olmayın, biz de bekadan bahsetmeyelim” dedi.


Kurtulmuş, Gezi Parkı olayları sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Gezi Parkı’ndaki genç evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum. Onlar bu ülkenin geleceği, geleceğin umududur” dediğini belirterek, CHP’yi eleştirdi. Bu sırada vatandaşların yuhlaması üzerine kalabalıktan yuh çekmemelerini isteyen Kurtulmuş, “Bize edeben yuh çekmiyoruz. Eşten, dosttan, akrabadan bunları topluyoruz. 31 Mart’ta sandıklarda çok güçlü bir şekilde yuh çekeceğiz ve onlara sandıklarda gereken dersi vereceğiz” ifadelerini kullandı.



“Eğer siyaset terörü Türkiye’nin istikbalini hedef alan bu eylemleri desteklemeseydi, biz de beka demezdik”


Gezi Parkı olaylarında CHP’nin üst düzey yöneticilerinin eylemcileri ziyaret ettiğine dikkat çeken Kurtulmuş, “17/25 Aralık’a destek vermişler, 15 Temmuz örtülü darbe teşebbüsüne destek verdiler. Bunu hem de kaç kere söylediler. Öteki tarafa dağın gölgesinde siyaset yapanlar, partinin yöneticileri hem de genel GİK ve MYK üyeleri halkı sokaklara davet etmiş, 6-8 Ekim olaylarında sokakların karışmasına neden olmuştur. Eğer siyaset terörü Türkiye’nin istikbalini hedef alan bu eylemleri desteklemeseydi, biz de beka demezdik" dedi.


Bu yollarla yıkamadıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı şimdi bir takım karanlık ittifaklarla yıkmaya çalıştıklarını vurgulayan Kurtulmuş, “Millet buna müsaade eder mi, asla etmeyecektir. Şimdi 4 tane parti ittifak yapıyor. CHP diyor ki, ’İYİ Parti ile ittifak yapıyoruz, diğeri ile ittifakımız yok.’ İyi de bu milleti kandırmayın, ittifakın üstündeki örtü kalktı. HDP Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de, Adana gibi yerlerde aday çıkarmıyor. Diyor ki biz CHP adayını destekliyoruz. CHP birçok yerde HDP adayını destekliyor. Bir de bunlara İYİ Parti katılıyor, ne yazık ki bir de Erbakan hocanın yolunu takip ettiğini söyleyenler bunlarla yol yürüyor. Şimdi sadece bir örnek vereyim. Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğru Yol Partisi kökenli birisi. Oyları HDP ve CHP’den alacak, seçimlere girdi. Seçime girdiği partinin adı ise Saadet. Allah aşkına bu neyin ittifakı? Bir CHP’li, bir İYİ Partili, bir HDP’li, bir Saadetli’yi bir masanın etrafında şurada bir kahveye oturtur, şu veya bu şekilde dört tane ortak cümle yazın deseniz yazabilirler mi? Dört tane ortak cümleleri var mı? Biri bu istikametten gider, biri karşı istikametten. Bunları sandıkta birleştiren ne? Bunlar bir benzemezler ittifakı, birbirleri ile hiçbir ilgisi olmayanlar ittifakı. Nasıl bir araya geldiler? Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. Dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gitmesini Gezi Parkı ile denediler, 17/25 Aralık’la denediler, 15 Temmuz’da denediler olmadı. Şimdi 31 Mart’ta denemeye çalışıyorlar, avuçlarını yalayacaklar. Yine olmayacak, yine olmayacak, yine olmayacak. Millet bu istikamette yoluna devam edecek inşallah” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:46
  1. doğa

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