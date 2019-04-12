AK Parti’li Kiler: “Ahlat, bölgede yıldızı parlayan bir ilçe olacak”

AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Ahlat’ta Cumhur İttifakı’nın adayı olarak girdiği seçimi kazanan Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Ahlat Belediyesini ziyaret eden milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler’i belediye girişinde Başkan Çoban, belediye birim amirleri ve belediye meclis üyeleri karşıladı. Daha sonra Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban’ın makamına geçen milletvekilleri ve partililer, seçimdeki başarısından dolayı Çoban’ı tebrik ettiler. Ziyaretlerinden dolayı milletvekilleri ve partililere teşekkür eden Başkan Çoban, “Seçime Ahlat’ta Cumhur İttifakı adayı olarak girdik ve kazandık. Cumhur İttifakı’nın mensuplarına ve emeği bizde olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ahlat, Türkiye’de biraz daha nitelikleri farklı olma özellikleriyle farklı bir yer edindi. Cumhurbaşkanımızın ve partimizin teveccühü Ahlat’ı ilimizde ve ülkemizde daha farklı bir yere taşıdı. İlçemizde Cumhurbaşkanlığı köşkümüzün yapımına başlandı. Bu köşk inşallah Doğu Anadolu’da yeniden vatandaşımızın birliğini, dirliğini oluşturacak ve devletiyle tam manasıyla bütünleşmeyi sağlayacaktır. Ahlat’ın kalkınması için çeşitli projelerimiz mevcut. Bu projelerin hayata geçmesi içinde vekillerimizin desteğini de bekliyoruz” dedi.

“Artık Ahlat marka şehir olacak”

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ise, seçimi kazanıp üçüncü defa belediye başkanı olan A. Mümtaz Çoban’ı tebrik etti. Konuşmasına bir müjde vererek başlayan Milletvekili Taşar, “Ahlatlılara seçim sonrası ilk müjdemizi vermek istiyorum. Burada FETÖ’den alınan erkek öğrenci yurdu vardı. Onun devri Diyanet İşleri Başkanlığına verildi. 25 Ağustos’a kadar 5 yıldızlı bir konuk evi olarak hizmete sunulacak. İnşallah artık Ahlat marka şehir olacak. Bütün bakanlıklar, bütün kurum ve kuruluşlar Ahlat’a ne yapabilirimin yarışı içinde olacaklar. Bundan sonra Ahlat’a her geldiğimizde sizlere farklı müjdelerle geleceğiz. Ahlat Cumhurbaşkanımızın himayesinde, buraya el atmış öyle zannediyorum ki Ahlat için gideceğimiz her kapı açılacaktır. Yeter ki kaynaklar yerinde kullanılsın ve yeter ki halkımız mutlu olsun. Biz herkesi kucaklayacağız ve inşallah kazanan Ahlat olacaktır” diye konuştu.

“Ahlat, bölgede yıldızı parlayan bir ilçe olacak”

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de, 31 Mart seçiminde Cumhur İttifakı olarak çok güzel bir sonuç alındığını ve sorunsuz bir şekilde seçimi kazandıklarını söyledi. Kiler, “Ahlat’ta seçimi farkla kazanmamızda katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Ahlat’ta hakikaten çok güzel bir sonuç elde edildi ve kazanan Ahlatlı oldu. Seçimden önce bir şey söylemiştik. Dedik ki başkanımızın ilk dönemi çıraklık dönemiydi, ikinci dönemi kalfalık dönemiydi, şimdi demeye gerek yok yaptığı projelerle ustalık dönemi olduğu belli oluyor. İnşallah başkanımızın ustalık döneminde Ahlat inanıyorum ki çok projeler kazanacak. Biz üzerimize ne düşüyorsa başkanımızın ve Ahlat’ın yanında olacağız. Gelen bütün projelerin yanında olacağız. Ahlat Kubbet-ül İslam denen bir şehir. Onun için Ahlat’a hizmet bir ibadet ruhuyla olması lazım. Ahlat bölgede yıldızı parlayan bir ilçe olacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, hayata geçirecekleri projelerin sunumunu yaptı.