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AK Parti’li Kayatürk’ten Ramazan Bayramı mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, bayramların insanların birbiriyle kaynaştığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel günler olduğunu söyledi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:37
AK Parti’li Kayatürk’ten Ramazan Bayramı mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, bayramların insanların birbiriyle kaynaştığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel günler olduğunu söyledi.


Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, bayramların milletçe sahip oldukları dostluk, kardeşlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi ulvi duyguların yeniden canlandığı, halkı birbirine bağlayan müstesna günler olduğunu belirtti. Bayramların getirdiği barış, huzur ve kardeşlik ortamının değerinin iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayan Kayatürk, “Özellikle bugünlerde bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi korumalıyız” dedi.


23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenileneceğini hatırlatan Kayatürk, İstanbul’da ikamet eden ancak Ramazan Bayramı’ndan dolayı Van’a gelen hemşehrilerinin mutlaka 23 Haziran’da İstanbul’a dönerek, sandığa gidip vatandaşlık görevlerini yerine getirmesi için oylarını kullanmaları gerektiğini kaydetti. Kendisinin de 23 Haziran’a kadar İstanbul’da kalarak seçim çalışmalarına katılacağının altını çizen Kayatürk, bu süreçte İstanbul’da ikamet eden Vanlı hemşehri ve derneklerini de ziyaret edeceğini vurgulayarak, “23 Haziran’a kadar İstanbul’da kalarak, bütününü kapsayan ve kucaklayan bir dille, hakikatleri, mega kentimize dair hayallerimizi, projelerimizi anlatacağız. Tüm ilçelerimizi dolaşarak Vanlı hemşehrilerimizle kucaklayacağız” ifadelerini kullandı.


Hayır, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazanı dolu dolu geçirmenin mutluluğu içinde olduklarını da dile getiren Kayatürk, “Dayanışmanın üst seviyeye çıktığı, sevgi, barış ve kardeşlik duygularının yoğunlukla yaşandığı bir Ramazan Bayramı’na erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayatımızı renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının pekiştiği bugünlerin önemini bilerek, birbirimize olan sevgi ve saygının artması temennisiyle bütün vatandaşlarımızın, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa bolluk, bereket, barış ve huzur getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:37
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