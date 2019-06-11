AK Parti’li Kartal’dan seçim çalışması AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 23 Haziran’da gerçekleşecek olan İstanbul seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 23 Haziran’da gerçekleşecek olan İstanbul seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbul’da bulunan ve aktif şekilde çalışan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Vanlı hemşehrilerinin yoğun olarak yaşadığı Esenyurt ilçesinde partisinin seçim stantlarını ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Kartal, kendisine uzatılan hiçbir eli geri çevirmezken, halkın isteklerini de not alıp ilgileneceğini belirtti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kartal, bir süre sonra seçim çalışmalarına devam etmek üzere alandan ayrıldı.

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