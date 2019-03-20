"AK Partili kardeşlerimizle Türkiye'nin safında toplandık, gelin buna siz de katılın"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye ve İYİ Parti'ye oy verenlere seslenerek, "Zillet İttifakı'na gelin siz de tavır koyun, parti yönetimlerinizin vebaline ortak olmayın. Bu CHP, Atatürk'ün CHP'si değildir, bu İP iyi falan hiç değildir. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin birlikte yürüyelim. İP'e oy veren kardeşlerim, gelin aramızdaki tüm engelleri kaldıralım. AK Parti'li kardeşlerimizle Türkiye'nin safında toplandık, gelin buna siz de katılın." dedi.

Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, cumhurun idaresini güçlendirmek, bunun yanında tam egemen olduğu bir yönetim sistemini inşa etmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin vatandaşların onayına sunulduğunu anımsattı.

Halkın oylamasında muazzam bir duruş sergilendiğini aktaran Bahçeli, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'evet' dediniz. Yönetim sisteminden kaynaklanan çift başlılığı ortadan kaldırdınız. Özlenen ve umutla beklenen bir uzlaşma ruhu sergilediniz. Vesayeti sonlandırdınız, milli güvenlik tehditlerine karşı zırh oluşturdunuz. Daha hızlı karalar alan, milli ve tarihi kökleri bulunan bir yönetim sistemine onay verdiniz. Ancak bu durumdan memnun olmayan çevreler boş durmadı. Ülkemizi ekonomik ambargo uygulamakla tehdit ettiler. Sınır dışı operasyonlarımızı sekteye uğratmaya çalıştılar. Diplomatik baskı kurmaya yeltendiler. Tüm bunlar milletimizin gözü önünde cereyan etti, vuku buldu. CHP Genel Başkanı da bu çevrelerin ağzıyla konuştu. Sizlerin tasdik ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tanımadığını söyledi."

"CHP, HDP, İP bir olup terörle mücadelemizi sulandırdılar, hainlere karşı sınır dışı operasyonlarımıza karşı çıktılar." ifadesini kullanan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Küresel finans baronlarının milli ekonomimizi tehdit etmelerine sessiz kalıp hükümeti suçladılar. Bunlara baksak zalimlere boyun eğerdik. Bunlara bıraksak PYD-YPG-PKK’ya göz yumardık. Bunlara kalsa ülkemizi emperyalistlere teslim ederdik. Bunlara kulak versek, milli bekamıza göz dikenlere sessiz kalırdık. Ancak cumhura karşı sorumluluklarımız vardır. Tarihe karşı görevlerimiz vardır. Ecdadımıza karşı manevi borcumuz vardır. Teslimiyete göz yummayız, tavize asla yanaşmayız. 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek kurduğumuz Cumhuriyeti 'Ya patates, ya soğan' diyerek tartışmaya açtırmayız. Cumhurda buluşmak, Cumhur İttifakı'nı güçlendirmek için fedakarlık yapmalıydık. 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyerek hareket etmeliydik. Öyle de yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Kirli komploların, karanlık tuzakların, bozguncu tertiplerin aziz milletimizi hedef almasına rıza gösteremezdik, asla da göstermedik. Bunlara karşı aşılmaz bir sur olarak Cumhur İttifakı'nda kenetleniyoruz. Zilletin ülkemizi kuşatma girişimlerini biliyoruz. Son kale olarak cumhurun iradesine güveniyoruz. CHP, İP, HDP, SP ve ÖDP'nin kaos ve kriz arzuladığının farkındayız. Mili bekamıza sahip çıkmak için güç birliği yapıyoruz. Atatürk'ün CHP'sinin Kandil'e ipotek edilmesinden rahatsızlık duyuyoruz. Kılıçdaroğlu'nun PYD/YPG'yi terör örgütü olarak görmemesini milli güvenliğimiz açısından vahim addediyor, çok tehlikeli buluyoruz. Kandil'in hazırladığı kanlı isim listelerinin CHP meclis üyelikleri üzerinden belediyelere sızdırma girişimlerini beka sorunu olarak görüyoruz."

- "Birlikte cumhurun iradesinde buluşalım"

Ezanın ıslıklanmasını, CHP adaylarının Fatiha suresi ile dalga geçmesini milli ve manevi değerlere hıyanet olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"CHP’ye ve İP'e oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Zillet İttifakı'na gelin siz de tavır koyun, parti yönetimlerinizin vebaline ortak olmayın. Bu CHP, Atatürk'ün CHP'si değildir, bu İP iyi falan hiç değildir. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin birlikte yürüyelim. İP'e oy veren kardeşlerim, gelin aramızdaki tüm engelleri kaldıralım. AK Parti'li kardeşlerimizle Türkiye'nin safında toplandık, gelin buna siz de katılın. Birlikte cumhurun iradesinde buluşalım. 2023'ün lider ülke Türkiye'sini hep birlikte inşa edelim. Ayrışmaya, kutuplaşmaya, kamplaşmaya prim verenlere Türk milletinin birlik ve beraberlik gücünü ortaklaşa ispat edelim. Başkentimiz Ankara'ya kirli ve karanlık işlerin yumağı haline gelmiş birini aday yapanlardan hesap soralım. PKK'nın siyasi uzantılarının meşrebine uygun bir ismi İzmir'e aday gösterenleri milli iradenin gücüyle titretelim. Dünyanın en büyük Türk kenti olan İstanbul'da HDP’nin peşine takılmış isimleri sandıkta perişan edelim. Cumhur İttifakı hepimize yeter, herkesi muhabbetle kucaklar. Gelin güçlü Türkiye'ye hep beraber koşalım. Ayrılıkları bir kenara bırakıp helalleşelim. PKK'nın siyasi havarileriyle aynı yolun yolcusu olmayın. Bölünmeye, bölücülüğe, Kandil'in tetikçiliğini yapanlara karşı aynı çizgide mücadele edelim. Zillette umut yoktur. Zilletin sonu hüsrandır. Zilletin ardı karanlıktır."

Alanda bulunanlara "Şimdi soruyorum sizlere. Bayrağa sahip çıkacak mısınız? Vatana sahip çıkacak mısınız? Türkiye’ye sahip çıkacak mısınız? Milli bekaya sahip çıkacak mısınız?" diye soran ve olumlu yanıt alan Bahçeli, "Isparta cumhurun ruhuna ortak olmuş, kararlı bir duruş göstermiştir. Isparta, 31 Mart'ta zilleti silip süpürecek, siyaset çöplüğüne fırlatıp atacaktır. 31 Mart’ta Isparta, inanıyorum ki, Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir kez daha buluşacak, bir kez daha milli bir heyecanla geleceğine sahip çıkacaktır." dedi.

Bahçeli, kendilerine göre belediyeciliğin hoşgörü ve insana dokunmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Belediyecilik, komşusu açken tok yatmayan fazilettir. Belediyecilik, dik baş, tok karın, mutlu yarın demektir. Sizler başınızı yastığınıza rahat koyabildiğiniz ölçüde bizler mutluyuz. Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde insan vardır, aile vardır. Aile sadece erkek demek değildir. Kadınlarımız ailenin eşit ve onurlu birer parçasıdır, hatta direğidir. Bu itibarla kadınlarımızın sosyal hayata hakkaniyetli şekilde katılımlarını sağlamak belediyecilik ilkelerimiz arasındadır. Çünkü kadınlarımız bizim baş tacımızdır. Bir insan için kalp neyi ifade ediyorsa, kadın da toplumumuz açısından aynı şeyi ifade etmektedir. Isparta Belediyemiz sadece malum ve bilinen belediye hizmetleri veren bir anlayışa sahip değildir. Sosyal hayatın her alanına dokunarak, üretken ve dinamik bir belediyecilik hizmeti vermek bizim asıl gayedir. Kesintisiz 10 yıldır MHP'ye destek veriyor ve belediye başkanımız Sayın Yusuf Ziya Günaydın'ı seçiyorsunuz. Bu hem onur veriyor, hem de muazzam bir sorumluluk yüklüyor. Yarım kalan işlerimizi tamamlamak, eksik bıraktığımız işlerimizi bitirmek, yeni projelerimizi hayata geçirmek için en az beş yıl daha hizmete devam diyoruz."

Bahçeli, anket şirketlerinin her gün yalan yanlış araştırma yaptığını, durmadan atıp tuttuklarını vurgulayarak, kendilerinin anketlerinin meydanlardan yükselen milli irade, konvoyları selamlayanlar, kendileri için dua eden tertemiz yürekler olduğunu aktardı.

"Beka için milli karar. Cumhur için istikrar" dediklerini belirten Bahçeli, Isparta'nın emanete sahip çıkacağına inandığını söyledi.