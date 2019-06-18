AK Partili Karayazı Belediye Meclis üyesi ve yeğeni ölü bulundu Erzurum'un Karayazı ilçesinde, AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni bir araçta ölü bulundu- Erzurum Valiliği: - "Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan konu her yönüyle araştırılmaktadır"

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde, AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni bir araçta ölü bulundu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin Karayazı ilçesi Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında arazide terk edilmiş halde bulunan araçta iki kişiye ait ceset olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, yapılan incelemede ölü bulunan kişilerin eski Turnagöl Mahallesi Muhtarı ve halen AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi olan Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük olduğunun tespit edildiği belirtildi. Konuya ilişkin araştırmanın sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan konu her yönüyle araştırılmaktadır." ifadesine yer verildi.



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