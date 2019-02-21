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AK Parti’li kadınlar bez çanta dağıttı

AK Parti Van Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkat çekmek amacıyla el emeği göz nuruyla hazırlanan bez çantaların dağıtımını gerçekleştirdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 19:39
AK Parti’li kadınlar bez çanta dağıttı

AK Parti Van Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkat çekmek amacıyla el emeği göz nuruyla hazırlanan bez çantaların dağıtımını gerçekleştirdi.


Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına bir destek de AK Parti’li kadınlardan geldi. ‘Sıfır Atık’ projesi sloganıyla hayata geçirilen ücretli poşet uygulamasına destek veren kadınlar, proje kapsamında çok sayıda bez çanta hazırladı. Hazırlanan çantalar, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi’nde kurulan semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlara dağıtıldı.


Bez çanta dağıtımından sonra açıklamalarda bulunan AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesine tam destek verdiklerini belirtti. Bu çerçevede Hacıbekir Mahallesi’nde kurulan semt pazarına gelerek kadınlar tarafından hazırlanan bez çantaların dağıtımını yaptıklarını ifade eden Duran, naylon poşetlerin doğaya zarar verdiğine dikkat çekti. Bu projeyle geçmişe döndüklerini anımsatan Duran, "Eskiden kullanılan bez çanta ve kese kağıtları günümüzde de kullanılmaya başlandı. Çevreye daha duyarlı olmamız gerekiyor. Türkiye’de kişi başı yılda 400 poşet kullanıyor. Bizler de çevre kirliliğinin önünde geçmek için böyle bir kampanya yaptık. Kampanya çerçevesinde hazırlanan bez çantaları kırsal mahallelerimizde dağıtacağız" dedi.


Van’da ’Sıfır Atık’ projesini hayata geçirdiklerini dile getiren AK Parti Van Kadın Kolları Çevre Şehir ve Kültür Birim Başkanı Nur Arslan Tosun ise, "Kullanımı sürekli olan bez çantalarımızı halkımıza dağıtıyoruz ve dağıtmaya da devam edeceğiz. Naylon poşetlerin ham maddesi kimyasal olduğu için insan sağlığına ve doğaya ciddi zararları var. Çevre kirliliğini azaltmak, insan sağlığını korumak adına başlatılan kampanyaya AK Parti olarak tam destek veriyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 19:39
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