AK Partili Gülseren Topuz’un oğlu Berk Topuz'a silahlı saldırı

Üsküdar’da lüks bir sitede, bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralanan kişinin AK Partili eski milletvekili Gülseren Topuz’un oğlu Berk Topuz olduğu öğrenildi.

Üsküdar'da bulunan lüks bir sitede saat 14.00 sıralarında silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, iddiaya göre eski milletvekili Gülseren Topuz ile Erkan Topuz'un oğlu doktor Berk Topuz'u silahla vurulmuş halde buldu.

Yaralı şahıs ambulans ile Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.