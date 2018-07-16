0553 313 94 23

AK Partili Turan'dan OHAL açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, OHAL'in 18 Temmuz Çarşamba günü kalkacağını duyurdu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:52
AK Partili Turan'dan OHAL açıklaması!

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "OHAL 18 Temmuz'da Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır" dedi.

Bedelli askerlikle ilgili de açıklama yapan Turan, "Meclis açıldığında gündeme alınacak" ifadesini kullandı.

OHAL uygulaması yerine geçecek düzenleme Meclis Başkanlığı'na gönderildi. AK Parti'nin kanun teklifine göre valiler, kamu düzenini veya güveliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını toplanmalarını araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilecek.

Valiler, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

Tehlikenin veya suç işlemenin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş sulh ceza hakimi kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askeri birlik komutanının veya askeri kurum amirinin ya da birim amirinin yazılı emri üzerine kişilerin üstü araçları özel kağıtları veya eşyası aranabilecek.

Gözaltı süresi yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç yakalama anından itibaren 48 saati toplu olarak işlenen suçlarda 4 günü geçemez deniliyor.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:52
  1. Bülent Turan
  2. OHAL

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsmail Küçükkaya sosyal medyada alay konusu oldu
    1. İsmail Küçükkaya sosyal medyada alay..
    2. Kabir yeniden Süper Lig'de!
    3. İlme Destek Derneği, dijital..
    4. Hangi cemaat ve tarikata operasyon..
    5. “Yarın ölecek olursa tüm hesaplar..
    6. Yeni kabine bedelli askerlikte yaşı ve..
    7. Fransa'daki şampiyonluk kutlamalarına..
    8. Ukrayna'dan getirilen FETÖ'cü İzmir'e..
    9. Altının kilogramı 193 bin 950 liraya..
    10. Barack Obama yıllar sonra baba ocağı..
    11. Bedelli askerlik yaş ve ücret son..
    12. Fasülye tavalısı nasıl yapılır?
    13. AK Partili isimden OHAL açıklaması!
    14. Bedelli askerlikte yaş ve ücret..
    15. Tarihi zirve sona erdi! Trump'tan ilk..
    16. Ahme Hulusi kimdir? Ahmet Hulusi hangi..
    17. Köylüler ormanlık alanda buldu! Ne..
    18. Çankırı'da CHP'li başkan ve eşine..
    19. Kocaeli’de 3 araç birbirine girdi: 4..
    20. Kobra yılanı hakkında bilinmesi..
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...