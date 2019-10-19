Hamza Dağ: Türkiye olarak ciddi anlamda kazançlı çıktık

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliğine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, muhtarlar ve partililer katıldı.

Hamza Dağ, toplantıdaki konuşmasında, muhtarlara yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve çalışma şartlarını iyileştirdiklerini aktardı.

Türkiye'nin birçok meselesi olduğunu, bu meseleleri çözmek için durmaksızın çalıştıklarını belirten Dağ, Barış Pınarı Harekatı'nı da yine çözüm için gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Dağ, kamuoyu araştırmalarına göre harekata desteğin yüzde 80 olduğu bilgisini vererek, "Operasyona Türkiye'de her kesimden, özellikle muhtarlardan çok büyük destek olduğunu görüyoruz. Sandığa gidip hangi partiye oy verirse versin ki buna HDP tabanı da dahil, bu operasyonun ne kadar önemli olduğunu bilen vatandaşlarımız destek verdi." dedi.

Şanlı Türk ordusunun, Barış Pınarı Harekatı ile bir başarıya daha imza attığını vurgulayan Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dünyaya söyledik, burada 30-35 kilometrelik bölgeyi güvenli bölge yapmamız gerektiğini. O bölgeden çok sayıda saldırı gerçekleşiyordu. Sınırın öteki yanında PKK bayrakları yer alıyor. Bu ülkemizi tehdit eden bir durumdu. '4 milyona yakın Suriyeli mülteciyi ya alın ya da güvenli bölgelere yerleştirelim' dedik. Herkes şahit, Obama'dan bu yana bazen oyalama taktiği bazen vurdumduymazlıkla karşılaştık. İşin doğrusu bu bizim kendi göbeğimizi kendimizin kesmesine neden oldu."

Önemli kazanım

Dağ, Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a yapılan operasyonlara cılız ses verenlerin Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyona şaşılacak derecede ses çıkardığını, ses çıkaranlar arasında da ABD, Avrupa ülkeleri ve Arap Ligi'nin bulunduğunu hatırlattı.

HDP'nin ise hem sahada eylemler yapmaya hem de mecliste konuşmaya başladığına dikkati çeken Dağ, şunları kaydetti:

"Bu operasyon aslında birilerinin net bir şekilde bazı odaklarla buluştuğunu gösterdi. Milletimizin kahir ekseriyetinin desteğiyle çok önemli bir kazanım elde etmiş, netice almış olduk. 2 gün önce imzalanan mutabakata baktığımızda bundan Türkiye olarak ciddi anlamda kazançlı çıktığımızı ifade edebiliriz. Şunu da net olarak söyleyebiliriz, bizim yanı başımızda olan Suriye'nin toprağıyla herhangi bir işimiz yok."

Bölgeden gelebilecek tehditleri önlemek için hamleler yapmak zorunda olduklarını belirten Dağ, "Mesuliyet alanında yapmamız gereken ne varsa şimdiye kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yapacağız." ifadesini kullandı.