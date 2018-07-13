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AK Partili isimden Erol Olçok'un kardeşine destek

FETÖ'cü hainler tarafından 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok, 15 Temmuz davalarında verilen kararlara isyan etti. Olçok'un bu tepkisine AK Parti'li Metin Külünk'ten destek geldi.

13 Temmuz 2018 Cuma 22:43
AK Partili isimden Erol Olçok'un kardeşine destek

AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk, 15 Temmuz davalarında verilen kararları eleştiren 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok'a sahip çıktı.

Külünk, Cevat Olçok için "Ağabeyini ve yeğenini şehit vermiş bir kardeş ve amcanın milletin vicdanından yükselen sesi seslendirmesidir" ifadelerini kullandı.

 

"HAİNLER ELBETTE CEZASINI BULACAK"

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 15 Temmuz'da köprüde şehit olan Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok'un, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü Darbe girişimi davasında karar çıktı. 44 kişi beraat etti. Bunların 36'sı sabah teslim oldu. Ellerinde bayrak değil silah vardı. Bu nasıl adalet. Hainler elbette cezasını bulacak. Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Herkes sussada biz susmayacağız." sözlerine destek verdi.

 

"BU MİLLETİN VİCDANI YARALIDIR"

Külünk yaptığı paylaşımda, "Ağabeyini ve yeğenini şehit vermiş bir kardeş ve amcanın milletin vicdanından yükselen sesi seslendirmesidir. Evet bu karar ile milletin vicdanı yaralıdır ve ne oluyoruz sorusu sorulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 22:43
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Erol Olçak
  4. metin külünk
  5. 15 Temmuz

YORUM YAZ

  • kayıkayı1 sa önce
    hatırlarmısınız bir zamanlar asala diye ermeni örgüt var idi.türk diplomatlara suikast yaparlardı.çok özel bir tim bu örgütü çökertti kafalarına kafalarına sıkıp geberttiler ve asala denen o şerefsiz örgüt bittiii...diyorumki yine şöyle çok özel bir tim olsa hem içerdeki hem dışardaki ne kadar kanı bozuk şerefsiz it soyları varsa kafalarına kafalarına birer mermi sıksalar...
  • vezir bakırcıvezir bakırcı9 sa önce
    böyle adalet batsın bu kararı veren hakim fetöcü değilde nedir
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