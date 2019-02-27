Özhaseki'den yeni parti açıklaması: Nefislerine uymasınlar

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, dün katıldığı Habertürk canlı yayınında soruları cevapladı. Ses getirecek projelerini anlatan Özhaseki gündeme dair de yorumlarda bulundu.

Özhaseki, bir dönem partisinde görev yapmış isimlerin yeni parti kuracağına iddiasına ilişkin olarak şunları söyledi:

“Son derece yanlış bulurum. Nihayetinde biz bir ekibiz. Ara ara yol arkadaşlığımızda belki yanlış anlaşılmalar ya da zaman içinde farklı düşüncelerimiz olabilir. Baş olma sevdası… Üzülerek bunu birçok insanda görüyorum. İktidar olarak kazanımları göz önüne getirin. Önceki hükümetlerden başarılı mıyız, evet. 16 yıllık AK Parti iktidarı eski iktidarlara göre başarılı. Vesayet rejimi diye lanet bir ortam vardı değil mi? Öyle bir tehlike kaldı mı? İnançlarımız üzerinde baskı vardı. Recep Tayyip Erdoğan başardı bunu çözmeyi. Bu işi aklından geçiren varsa bir kez daha sakince düşünüp nefislerine uymamalarını tavsiye ederim.”