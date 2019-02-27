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Özhaseki'den yeni parti açıklaması: Nefislerine uymasınlar

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, yeni parti iddialarına ilişkin, "Bu işi aklından geçiren varsa bir kez daha sakince düşünüp nefislerine uymamalarını tavsiye ederim" dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 08:51
Özhaseki'den yeni parti açıklaması: Nefislerine uymasınlar

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, dün katıldığı Habertürk canlı yayınında soruları cevapladı. Ses getirecek projelerini anlatan Özhaseki gündeme dair de yorumlarda bulundu.

Özhaseki, bir dönem partisinde görev yapmış isimlerin yeni parti kuracağına iddiasına ilişkin olarak şunları söyledi:

Son derece yanlış bulurum. Nihayetinde biz bir ekibiz. Ara ara yol arkadaşlığımızda belki yanlış anlaşılmalar ya da zaman içinde farklı düşüncelerimiz olabilir. Baş olma sevdası… Üzülerek bunu birçok insanda görüyorum. İktidar olarak kazanımları göz önüne getirin. Önceki hükümetlerden başarılı mıyız, evet. 16 yıllık AK Parti iktidarı eski iktidarlara göre başarılı. Vesayet rejimi diye lanet bir ortam vardı değil mi? Öyle bir tehlike kaldı mı? İnançlarımız üzerinde baskı vardı. Recep Tayyip Erdoğan başardı bunu çözmeyi. Bu işi aklından geçiren varsa bir kez daha sakince düşünüp nefislerine uymamalarını tavsiye ederim.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 08:51
  1. Ankara
  2. Mehmet Özhaseki
  3. yeni parti
  4. Abdullah Gül yeni parti

YORUM YAZ

  • Vedat Vedat 8 dk önce
    İnşallah bir parti kurarlar bu saltanat biter
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU9 dk önce
    UYSALAR NOLUR.BIRAKIN UYSUNLAR.AĞIZLARININ PAYLARINI ALSINLAR.MİLLET SICAĞI SOĞUĞU BİLİYOR ARTIK.
  • serhatserhat11 dk önce
    kursunlar ne varbunda ki.... sağda parti iyidir ve babacan .mehmet şimşek bunlar çok sevilen isimler......sadece eyt lilerin oyları bile barajı aştırır yeni partiye eyt
  • tütertüter13 dk önce
    Bırakın kursunlar ilk seçimde onlara da bir Osmanlı tokatı atalım Reise rağmen parti kumak öylemi!
  • ahmetahmet15 dk önce
    Böyle bir siyasi oluşum.olursa inanın artık insanlardan uzak olmak lazım. bu ne sevda .bu ne ihtiras bu vatanın geleceğinde sadece sizlermi olacaksınız geriden gelenler sizlerin ölmesini bekleyecek. bu okuldan sizleri mezun görmeyelim.mi ayıp siyaseti nefretle anlamak düşünmek istemiyoruz.
  • KayseriliKayserili19 dk önce
    Akp seçmenini çantada keklik görüyor bu beyler.Akp sayesinde makam sahibi olanlar şimdi Erdogan a karşı parti kuruyorlar kurunda boyunuzun olçüsünü alın.
  • ......19 dk önce
    Hırs, aklın önüne geçerse yapacak bir şey yok demektir. Direksiyona akıl ve iman oturacağına nefis ve şeytan oturursa vay o otobüsün haline. Uçurumlardan uçurum beğenin. Yeni parti kurma işleri eskidi artık. Yeni Türkiye modeline uymuyor. Dış güçler başka yolları deneyecekler. 31 Mart akşamı çok önemli. Şayet sonuçlar birileri için vahim olursa her yola baş vuracaklar. Devleti Cumhurriyemizin bütün birimlerini teyakkuzda olma şuuruna davet ederim acizane olarak.
  • mikâil okuroğlumikâil okuroğlu35 dk önce
    neresine uyarsa uysunlar karşılık bulurlarmı görsünler ükemiz parti pırtı eflasyonunan kurtulsun 4 benzemez sarmaş dolaş onlarda duhul eylesinler.
  • SelimSelim35 dk önce
    Sizden başka kimse ijtıdar olmasın ,nefslerıne uymasınlar,yolmaya devam dıyorsun yani
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu36 dk önce
    Bunlar Şeytani Aklın maşalarıdır,,Bunların Soyları ve kanları bozuktur Bunların Akıl hocaları İngiliz ve Şeytanı Akıldan emir alıyorlar,,Ey Millet bizler bunlara Başkana güvenerek inandık ve değer verdik Böyle bir hainlik dünyanın neresinde var Bunla Kılıçdaroğlundan HDP lilerden ,Ermenilerden Sebataistlerden ve Beyaz Türklerden ne farkı var,,İşte bunlar biliyorlar arkalarında bu kadar kendileri gibi hain olduğu için Türkiyede Parti kurup tekrar Amerika İngiliz ve Avrupa uydusuna bağlansınlar,,Vay hain alçaklar Vay,,Vesselam,,
  • yusufyusuf42 dk önce
    değmez sayın bakan bir kere reisi satanlar bin kere nefsimize uymuyoruz desede boş siz hiç bu arkadaşların feto şerefsizine chp denilen zillet partisine müslüman görünümlü ingiliz uyruklu arkadaşlara tek bir kelam ettiklerini duydunuzmu onların oyunları varsa ALLAH oyunlarını başlarına yıksın insaallah
  • ihsanihsan46 dk önce
    çok güzel bir tavsiye ehli tarik olan uymaz
  • Yunus 16 Yunus 16 47 dk önce
    BEN FARKLI DÜŞÜNÜYORUM! PARTİ KURSUNLAR, AK PARTİ OY LARI TAMAMEN ERDOĞAN IN İSMİNE GELEN OYLAR! BİR TANE KAYMA OLMAZ. ANCAK CHP OY LARINI İKİ YE BÖLERLER, IYI SİLERLER. BİR DOST BU DAVAYA GERÇEK GÖNÜL VERMİŞ BİR DOST.
  • DursunDursun48 dk önce
    Madem ki Demokratik bir ülkede yaşıyoruz, herkes parti kurabilir. Anlaşılıyor ki canınız acıyacak, onun için bu sıkıntı.

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