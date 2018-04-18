AK Partili isimden bedelli askerlik açıklaması

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolu Kurucu Üyesi ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı Twitter hesabından milyonlarca gencin 'bedelli askerlik çıkacak mı?' sorularına Twitter'da yanıt verdi.

"AK PARTİ HÜKÜMETLERİ NE DEDİYSE YAPTI"

Selma Yazıcı'ya sosyal medya kullanıcıları bedelli askerlik sorusu yöneltince Yazıcı, "Bedelli sözünü yazacağınızı biliyordum ama kaç kez çıkarıldı bu da sözün yerine getirildiğinin göstergesidir. Yine çıkarılırdı, zemin uygun olsaydı. Belki bir süre sonra yapılabilir" mesajını yazdı.

İşte Yazıcı'nın Tweet'leri: