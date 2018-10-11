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AK Partili isimden Aziz Kocaoğlu'na ilginç öneri!

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Çağlar Haspolat, Kocaoğlu'nun 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklaması konusunda, "Başkanım inşallah sizi CHP'nin başında genel başkan olarak görmek isterim." değerlendirmesini yaptı.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:24
AK Partili isimden Aziz Kocaoğlu'na ilginç öneri!

Ekim ayı ikinci olağan meclis toplantısı, belediye salonunda İzmir  Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantının dilek ve temenniler kısmında söz alan AK Partili  Haspolat, Kocaoğlu'nun iyi bir siyasetçi olduğunu, İzmir'de algıyı çok iyi  yönettiğini belirtti.

"CHP'NİN BAŞINDA GENEL BAŞKAN OLARAK GÖRMEK İSTERİM"

Aziz Kocaoğlu'nun belediye başkanlığındaki başarısının herkese göre  değiştiğini vurgulayan Haspolat, şunları söyledi:

"Oturduğunuz koltuk CHP içerisinde genel başkandan sonra en büyük ikinci koltuk. Son çıktığınız televizyon programında da gerçeği söyleyen tek adamsınız. Başkanım, ben sizi tebrik ediyorum. Biz AK Parti olarak bu ülkede milli duruşu olan muhalefet isteriz. Bu isteğimizi de daha önce dile getirdik. Ben de burada İzmirli meclis üyesi olarak milli duruş sergilemek istiyorum.  Başkanım inşallah sizi CHP'nin başında genel başkan olarak görmek isterim."

Haspolat'ın bu sözleri nedeniyle gülümseyen Kocaoğlu, "Bu konuyu  seninle özel olarak konuşalım." diye yanıt verdi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 09:24
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