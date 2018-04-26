AK Partili Aydın Ünal'dan Abdullah Gül'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını duyurmasından sonra harekete geçen siyasi partiler, Abdullah Gül'ü aday göstermek için üst üste görüşmeler gerçekleştirdi. Henüz sonuç çıkmayan görüşme trafiği dün Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile Abdullah Gül arasında devam etti. 24 Haziran'da yapılacak seçim ve Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulduğu görüşme, 2 saatten fazla sürdü ancak görüşme sonrasında basına herhangi bir açıklama yapılmadı ve Karamollaoğlu Gül'ün ofisinden deyim yerindeyse basıp gitti.

GÜL'E SERT ELEŞTİRİ

Muhalefetin ortak adayı olarak Abdullah Gül'ün adının konuşulmasına ilişkin yaşanan tartışmaya Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal da katılarak isim vermeden Abdullah Gül'e yüklendi.

"ADAMLIK" TARİFİ YAPTI

"Adamlık sınavı" başlığıyla kaleme aldığı yazısında "adamlık" tarifi yapan Ünal "Adamlık, fedakarlığıyla, cefakarlığıyla, alın teriyle kendisini zafere taşıyanlara, büyük bir teşkilata sırtını dönmek, burun kıvırmak, o teşkilata kibirle bakmak değil; o teşkilatın emeğine saygı duymak, o teşkilatın liderine hürmet göstermektir." ifadelerini kullandı.

DOLDURULUŞA GELME

Yazısının devamında "Adamlık dolduruşa gelmemek demektir. Adamlık, evin içindekilerinin, dışındakilerinin gazına gelmemek demektir. Adamlık kendi iradesiyle hareket edebilmek demektir." diyen Ünal sözlerini, "dün kendisine "kardeşim" hitabıyla en yüksek payeyi verene karşı vicdanlı ve vefalı olabilmek demektir." şeklinde sürdürdü.

ADAMLIK SINAVINDAN KALANLARI NOT ETTİK

Eleştirinin dozunu bir hayli yüksek tutan Ünal bir de uyarıda bulundu "Millet, bugünlerde adamlık sınavına girenleri dikkatle izliyor. Kimlerin adamlık sınavından başarıyla geçtiğini, kimlerin kaldığını, kimlerin de gözünün, gönlünün sağa-sola kaydığını o derin ferasetiyle hafızasına kaydediyor.



GÜL'Ü İŞARET ETTİ

Gül'ün daha önce kullandığı tweete gönderme yapan Ünal "Millet de, teşkilat da, en kritik zamanda, tarafsız görüntüsü içinde fırsat kollayanları not etmiştir. Bundan sonrası beyhude çabadır. "Doğrusu insan gerçekten hayret ediyor" numarasıyla hiçbir şey olmamış gibi sükutunu ve pususunu gizlemeye çalışanları da millet ve teşkilat silinmez mürekkebiyle not etmiştir." diye yazdı.

MİLLET 24 HAZİRANDA NOTUNU VERİR



Ünal "Millet, yazısını "milletin adamı"na da, adamlık sınavında tökezleyenlere de 24 Haziran'da notunu verecektir." cümlesiyle bitiriyor.