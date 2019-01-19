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AK Partili belediye başkanı Hüseyin Uysal istifa etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yaptığı basın toplantısıyla AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:17
AK Partili belediye başkanı Hüseyin Uysal istifa etti

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal basın toplantısı düzenleyerek AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Uysal ayrılmak zorunda bırakıldığını belirterek, “Ne mutlu ki bana 5 yıl önce iyi insan, 5 yıl sonra bugün dürüst, çalışkan, çalmadı çok şey yaptı, her şeye rağmen yaptı ama anlatamadı diyorlar. Buranın bir evladı olarak neler yaptığımı, nasıl yaptığımı, niçin yaptığımı nelere önem verdiğimi nelerle mücadele ettiğimi anlayın, anlamaya çalışın, anlatın. Eğitim, kutsallığımız, geleceğimiz halkımız mı demişim yoksa benim, ailemin, siyasi geleceğim, rantım mı demişim. 2013 yılında aday adayı olarak katıldığım AK Parti’den bugün istifa ediyorum. Biliniz ki, ayrılmak zorunda bırakıldım, kopartıldım” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:17
  1. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal
  2. AK Parti
  3. AK Parti istifa

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