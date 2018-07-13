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AK Partili Turan: İsrail sabrımızı taşırmasın!

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, İsrail'in Ebru Özkan'a yaptığı zulümle ilgili, "İsrail son zamanlarda Kudüs ve Filistin topraklarında vatandaşlarımızı engellemeye zaman zaman gözaltına almaya tamamen saçma gerekçelerle tutuklamaya devam ediyor. Bu ilk değil daha önce de yaşandı. Bu durumlar sabrımızı zorlamaya ve aşındırmaya başladı." dedi.

13 Temmuz 2018 Cuma 12:19
AK Partili Turan: İsrail sabrımızı taşırmasın!

 OĞUZHAN GÜLTEKİN/ANKARA  Ebru Özkan isimli Türk vatandaşını haksız yere günlerce gözaltında tutan ve şartlı tahliye eden İsrail’e tepki gösteren Türkiye Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, “İsrail son zamanlarda Kudüs ve Filistin topraklarında vatandaşlarımızı engellemeye zaman zaman gözaltına almaya tamamen saçma gerekçelerle tutuklamaya devam ediyor. Bu ilk değil daha önce de yaşandı. Bu durumlar sabrımızı zorlamaya ve aşındırmaya başladı” dedi. 

KUDÜS’Ü SAHİPLENMEMİZİ SİYONİSTLER HAZMEDEMİYOR

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan Turan, şunları dile getirdi: “İsrail son zamanlarda Kudüs ve Filistin topraklarında vatandaşlarımızı engellemeye zaman zaman gözaltına almaya tamamen saçma gerekçelerle tutuklamaya devam ediyor. Bu ilk değil daha önce de yaşandı. Bu durumlar sabrımızı zorlamaya ve aşındırmaya başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kudüs’ü ziyaret edin çağrısında bulunmuştu. Bu konuda devletimiz, milletimizi teşvik etmiştir. Türkiye’den Kudüs’e ve Filistin topraklarına gidişler artmaya başlamıştı. Vatandaşlarımızın artan bu ilgisinden dolayı İsrail rahatsız olmaya başladı. Vatandaşlarımız sadece Kudüs’ü ziyaret amaçlı değil orayı sahiplenip Türkiye’nin her zaman Filistin’in yanında olduğunu gösterdi. İsrail bu sahiplenmeyi gördükçe Türkiye için bir sinir harbi içerisine girdi. Bundan sonra gidecek kafile ve vatandaşlarımızın zarar görmesin diye İsrail’i uyarıyoruz ve aklını başına almaya davet ediyoruz. Filistin ve Kudüs’e olan ilgimizi ve düşkünlüğümüzü sınamasınlar. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Kudüs’e olan ilgimizi azaltamazlar. Uluslararası toplumu bu konuda harekete geçmesini bekliyoruz. İsrail insanların inançlarını, dini vazifelerini yerine getirmesine engellemeye çalışıyor. Saçma sapan kendi uydurdukları hukuksuz gerekçelerle gözaltına alıyor. Dünyayla dalga geçer gibi mahkemelere çıkarıp bir ay iki ay tutuklama yapıp geri salıyorlar. İşgalci olarak girdiği topraklarda halkı terörist olarak adlandırıyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 12:19
  1. Hasan Turan
  2. Ebru Özkan
  3. israil

YORUM YAZ

  • Hakkı çavdarHakkı çavdar1 sa önce
    sabırımızı taşırması için kahrolası katil devletin filistini topyekün ortadan kaldırmasımı lazım o zamanda sabra gerek kalmaz yani hiç bir değeri olmayan bir tehdit
  • Zeki ungorZeki ungor34 dk önce
    Yav sabrin taşsa ne olur, taşmasa ne olur...
  • SancarSancar45 dk önce
    Allahaskina bi seferde tassin sabrinda , bir ohhdiyelim milletce ..Mesela.Kurecik ussunu kapatmakla baslayabilirsin...
  • mevlütmevlüt54 dk önce
    lafi bırak iş yap....icraata geç...yahudi senin sözünden değil gücünden anlar....bunu bilesin...gerisi hikaye....
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