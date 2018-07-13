AK Partili Turan: İsrail sabrımızı taşırmasın!

OĞUZHAN GÜLTEKİN/ANKARA Ebru Özkan isimli Türk vatandaşını haksız yere günlerce gözaltında tutan ve şartlı tahliye eden İsrail’e tepki gösteren Türkiye Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, “İsrail son zamanlarda Kudüs ve Filistin topraklarında vatandaşlarımızı engellemeye zaman zaman gözaltına almaya tamamen saçma gerekçelerle tutuklamaya devam ediyor. Bu ilk değil daha önce de yaşandı. Bu durumlar sabrımızı zorlamaya ve aşındırmaya başladı” dedi.

KUDÜS’Ü SAHİPLENMEMİZİ SİYONİSTLER HAZMEDEMİYOR

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan Turan, şunları dile getirdi: “İsrail son zamanlarda Kudüs ve Filistin topraklarında vatandaşlarımızı engellemeye zaman zaman gözaltına almaya tamamen saçma gerekçelerle tutuklamaya devam ediyor. Bu ilk değil daha önce de yaşandı. Bu durumlar sabrımızı zorlamaya ve aşındırmaya başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kudüs’ü ziyaret edin çağrısında bulunmuştu. Bu konuda devletimiz, milletimizi teşvik etmiştir. Türkiye’den Kudüs’e ve Filistin topraklarına gidişler artmaya başlamıştı. Vatandaşlarımızın artan bu ilgisinden dolayı İsrail rahatsız olmaya başladı. Vatandaşlarımız sadece Kudüs’ü ziyaret amaçlı değil orayı sahiplenip Türkiye’nin her zaman Filistin’in yanında olduğunu gösterdi. İsrail bu sahiplenmeyi gördükçe Türkiye için bir sinir harbi içerisine girdi. Bundan sonra gidecek kafile ve vatandaşlarımızın zarar görmesin diye İsrail’i uyarıyoruz ve aklını başına almaya davet ediyoruz. Filistin ve Kudüs’e olan ilgimizi ve düşkünlüğümüzü sınamasınlar. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Kudüs’e olan ilgimizi azaltamazlar. Uluslararası toplumu bu konuda harekete geçmesini bekliyoruz. İsrail insanların inançlarını, dini vazifelerini yerine getirmesine engellemeye çalışıyor. Saçma sapan kendi uydurdukları hukuksuz gerekçelerle gözaltına alıyor. Dünyayla dalga geçer gibi mahkemelere çıkarıp bir ay iki ay tutuklama yapıp geri salıyorlar. İşgalci olarak girdiği topraklarda halkı terörist olarak adlandırıyor.”