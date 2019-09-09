AK Partili isim, İmamoğlu'nun ayarını bozdu! "Suç duyurusu" tehdidi...

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, tatilin ardından İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığında aylık toplantılara başladı. Meclis oturumunda bazı AK Partili üyelerle Ekrem İmamoğlu arasında atışma çıktı.

"Suç duyuru gerektirecek bir söz"

Oturum sırasında bir Meclis üyesi, "Birilerinin uykularını kaçırmak için gençler yetiştiriliyor" dedi. Bu sözlerin ardından gerginlik yaşandı.

Gerilim yükselirken İmamoğlu şunları söyledi:

"Benim tavsiyem konuşmacının düşünüp bu lafı geri almasıdır. Bu suç duyurusu gerektirecek vahimlikte bir sözdür. Arkadaşımız demiş ki: Sizin uykularınızı kaçıracak insanlar yetişiyor. Bu çok tehlikeli, vahim ayıp bir cümledir. Benim tavsiyem bu sözünü geri almasıdır. Nokta..."

"İmamoğlu'nun iki makam aracı var"

Kürsüye gelen AK Partili bir üye makam araçlarıyla ilgili konuştu. İmamoğlu'nun topladığı araçlarla ilgili eleştirilerini sinirlenen üye, "Sayın İmamoğlu seçilmeden önce makam aracı kullanmayacağım. Ben ve ailem sevmiyor demişti. Şu anda İmamoğlu'nun 2 makam aracı var" dedi.

İmamoğlu aynı üyenin, "Hayatınız yalan" sözüyle ilgili de, "Genç arkadaşım dilerim ki bundan sonraki konuşmalarınız içerekli olur. Bu sözleriniz alkışlanabilir ancak bilin ki yanlıştır. Araç meselesiyle ilgili ne kadar konuşulacak bilmiyorum ama buna gerekli cevapları daha sonra vereceğim" dedi.

Tevfik Göksu: Lütfen adaletli olun

Ekrem İmamoğlu'nun, AK Partili üyenin ardından konuşmasına, Göksu'dan cevap geldi. Göksu her konuşmadan sonra İmamoğlu'nun son sözü söylemisini eleştirdi ve şunları söyledi:

"Usul açısından yanıt vermeniz gerekiyorsa tüm konuşmalar bittikten sonra konuşun. Adalet bu değildir. Lütfen adaletli olun"

"Keşke elini sıkmayıp uyarsaydınız"

İmamoğlu bu söze de cevap verdi. Kürsüde sadece kendisine yönelik hakaret ve suçlamalara cevap verdiğini belirten İmamoğlu, "Burdan şahsıma yönelik hakaretler dışında yanıt vermedim. Keşke siz elini sıkmayıp uyarsaydınız" dedi.

AK Partili isim alkışlandı: Allah israf yapanın belasını versin

Kürsüye gelen AK Partili üye, Yenikapı makam araçlarıyla ilgili israf kelimesinin kullanılmasına çok sinirlendi. AK Partili isim "Allah israf yapanın belasını versin" dedi. Salondan amin sesleri gelirken alkış tufanı koptu. Ardından AK Partili isim "Yenikapı'ya şov için gelenin de belasını versin" dedi.