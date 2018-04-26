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AK Partili Konya Belediye Başkanı Tahir Akyürek istifa etti

Konya Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etme kararı aldı.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:07
AK Partili Konya Belediye Başkanı Tahir Akyürek istifa etti

Seçimlere 2 aydan kısa bir süre kala AK Partili belediye başkanları milletvekili olmak için görevlerinden istifa ediyorlar. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in ardından Konya Belediye Başkanı Tahir Akyürek de görevi,nden istifa etti. 14 yılldır görevde bulunan Akyürek'in kim olduğu herkes tarafından merak edildi.

TAHİR AKYÜREK KİMDİR?
     
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK 1959 yılında Konya'nın Derebucak ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. BAĞ-KUR Konya İl Müdürlüğü'nde avukat, Konya Ticaret Odası'nda genel sekreter olarak görev yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticiliklerde bulundu. Daha sonra serbest avukat olarak çalıştı.

2004 yılından itibaren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olan Akyürek aynı zamanda;

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı,

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Eş Başkanlığı,

Avrupa Konseyi Yerel Ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Türkiye Ulusal Heyeti Üyeliği,

İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı  (Organization of Islamic Capitals and Cities - OICC) Yönetim Kurulu Üyeliği,

Uluslararası Tarihi Şehirler Birliği (League of Historical Cities - LHC) Yönetim Kurulu Üyeliği,

İpekyolu Şehirleri Birliği Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği,

Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Başkanlığı,

Konya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.

Tahir AKYÜREK evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 12:07
  1. Konya
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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