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Korona Virüs AK Partili isim duyurdu! Koronavirüsten hayatını kaybetti
Korona Virüs

AK Partili isim duyurdu! Koronavirüsten hayatını kaybetti

AK Parti Hatay Milletvekili ve Hatay İl Sağlık Müdürü Hacı Bayram Türkoğlu, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü personeli Ferdane Bilgin'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:03:00 -
AK Partili isim duyurdu! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Bir sağlık personel daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Acı haberi AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu duyurdu.

AK Partili Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Bir Sağlık Personelimizi Daha Kovid19 Nedeniyle Kaybetmenin Üzüntüsü İçindeyiz
*
#HatayİlSağlıkMüdürlüğü Personeli Ferdane Bilgin Hanımefendi, Covid19 Rahatsızlığı Sebebiyle Hakka Rücu Etti
*
Merhumeye Allah’tan Rahmet, Kederli Ailesine, Sağlık Camiamıza #Başsağlığı Diliyorum

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