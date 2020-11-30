AK Partili isim duyurdu! Koronavirüsten hayatını kaybetti
AK Parti Hatay Milletvekili ve Hatay İl Sağlık Müdürü Hacı Bayram Türkoğlu, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü personeli Ferdane Bilgin'in hayatını kaybettiği bildirildi.
Bir sağlık personel daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Acı haberi AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu duyurdu.
AK Partili Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Bir Sağlık Personelimizi Daha Kovid19 Nedeniyle Kaybetmenin Üzüntüsü İçindeyiz
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#HatayİlSağlıkMüdürlüğü Personeli Ferdane Bilgin Hanımefendi, Covid19 Rahatsızlığı Sebebiyle Hakka Rücu Etti
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Merhumeye Allah’tan Rahmet, Kederli Ailesine, Sağlık Camiamıza #Başsağlığı Diliyorum