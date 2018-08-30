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Anket sonuçlarını açıkladı... İşte AK Parti’nin oy oranı!

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçimler için yapılan anket sonuçlarında AK Parti'nin oy oranı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:54
Anket sonuçlarını açıkladı... İşte AK Parti’nin oy oranı!

Habertürk’e konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerde için yapılan anketlerde AK Parti’nin oy oranını açıkladı

İşte Özhaseki’nin o açıklamaları;

“Anketler normal gözüküyor. İlk girdiğimiz seçimlerde yüzde 33-34 seviyelerinde oyumuz vardı. AK Parti yüzde 40 ile 50 bandına oturmuş bir parti. Biz Türkiye'nin partisiyiz, her ilde varız. Belediyecilik tecrübemiz var. Merkezi hükümetle işbirliğinde olmanın avantajını herkes değerlendiriyordur. Kıl payı olan yerlerle ilgili özel çalışmalar yapacağız. Şehrin resmini çekmek bizim için önemli. Oraya yorum çok katmayacağız. Ne istiyor, ne bekliyor, seçmen tercihleri nelerdir bunları biz anketlerle çözüyoruz. O şehrin sevdiği insanları biz bulacağız, başka çaremiz yok."

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 13:54
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