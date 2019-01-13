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AK Partili isim açıkladı: Operasyonun eli kulağındadır

23. Dönem TBMM Başkanı ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Mehmet Ali Şahin, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılması beklenen operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Fırat’ın doğusuna yapacağımız operasyonun eli kulağındadır." dedi.

13 Ocak 2019 Pazar 23:40
AK Partili isim açıkladı: Operasyonun eli kulağındadır

23. Dönem TBMM Başkanı ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Mehmet Ali Şahin, memleketi Karabük’te partisinin belediye başkan aday toplantısına katılarak, yerel seçimlerin eski sistemin son seçimi olduğunu söyledi.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler kapsamında AK Parti Karabük ile ilçelerdeki belediye başkan adaylarını 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlediği tanıtım toplantısı partililere tanıttı. Tanıtım toplantısında konuşan 23. Dönem TBMM Başkanı ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Mehmet Ali Şahin, 31 Mart yerel seçimlerinin önem arz ettiğini söyleyerek, Sadece yerel yönetimlerin seçileceği bir seçim değil. Bir defa eski sistemin son seçimi” dedi.

“Fırat’ın doğusu ile ilgili operasyonun eli kulağındadır”

Şahin, Türkiye’nin uzun zamandır ciddi bir tehdit altında olduğunu da kaydederek şunları söyledi:

“Uluslararası bir takım güçler 100 yıl önceki planları, Suriye sınırı boyunca terör devleti kurmak için çalışıyorlar. Terör örgütlerini kullanıyorlar ve Türkiye’nin hatta topraklarının bir bölümünü de kurulacak olan bu devlete ekleme hainayi planları var. İşte bunun çok iyi gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hükümetimiz ve Devletimiz bu oyunu bozmak için büyük bir gayret ve çaba içerisinde. Şimdi Fırat’ın doğusu ile ilgili operasyonun eli kulağındadır. Dolayısıyla Türkiye’nin hemen sınırında öylesine hayati bir mücadele içerisinde bulunduğu bir ortamda biz seçimlere gidiyoruz. İnanıyorum ki, hükümetin, devletimiz ve güvenlik güçlerimiz sınırı boyunca bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir. Türkiye’nin bölünmesi projesini uygulamaya çalışanlar o amaçlarına asla ulaşamayacaklardır.”

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 23:40
  1. Karabük
  2. Mehmet Ali Şahin
  3. AK Parti

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