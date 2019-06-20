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AK Parti’li İrfan Kartal’dan seçim çalışması

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 23 Haziran seçimleri için hemşehrilerini ziyaret ederek partisinin adayına destek istiyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:52
AK Parti’li İrfan Kartal’dan seçim çalışması

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 23 Haziran seçimleri için hemşehrilerini ziyaret ederek partisinin adayına destek istiyor.


Özellikle Esenyurt ve Sancaktepe ilçelerine yoğunlaşan İrfan Kartal, bu iki ilçede ikamet eden Vanlı hemşehrileri ile bir araya gelmeye, çeşitli dernekleri ziyaret etmeye, STK temsilcileri ile görüşmeye devam ediyor. ‘Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız’ sloganı ile çalışmalarını yürüten Kartal, 23 Haziran seçimlerinde tüm İstanbul halkının partilerinin adayı olan Binali Yıldırım’ı İstanbul’a başkan yapacaklarını ve böylelikle İstanbul’un hizmete, yatırıma, istihdama ve büyümeye devam diyeceği hususunda şüphelerinin olmadığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:52
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