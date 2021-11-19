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AK Partili İmran Kılıç dualarla uğurlanıyor

Vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için TBMM'de cenaze töreni düzenleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 11:06:00 - 2021-11-19 11:14:17
AK Partili İmran Kılıç dualarla uğurlanıyor

Vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için TBMM'de cenaze töreni düzenleniyor.

Milletvekili Kılıç'ın vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla duyurdu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

64 yaşındaki Kılıç, bir süredir koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüyordu.

İkinci kez covıd-19 yakalanmıştı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefat haberine ilişkinA Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, ikinci kez koronavirüse yakalandığını yaklaşık son 10 gündür tedavi gördüğünü belirtti.

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