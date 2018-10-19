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AK Partili Uğur Çelenk istifa etti

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, Belediye Başkanı Aday Adaylığı için istifa ettiğini belirtti.

19 Ekim 2018 Cuma 17:05
AK Partili Uğur Çelenk istifa etti

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk yaptığı açıklamada, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Belediye Başkanı Aday Adaylığı için istifa ettiğini belirtti.

"Kutlu yürüyüşe devam"

Çelenk, “14 Şubat 2015 tarihinden bu yana yürütmekte olduğum AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevimden Genel Merkezimizin oluru ile bugün itibariyle istifa ediyorum. Öncelikle Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşkilatlarımıza vermiş olduğu destekten dolayı saygı ve şükranlarımı sunar, il başkanlığımız süresince birlikte çalıştığımız tüm dava ve yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. İlk günkü aşkla kutlu yürüyüşe devam” açıklamasında bulundu. 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 17:05
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