AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi! Parmağı çıktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi. Aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için şoförünün sert fren yaptığı makam aracında elinden yaralanan Yazıcı'nın koltuğa çarpan sol elinin çıkan orta parmağı, alçıya alındı.11 Kasım 2018 Pazar 10:08
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için şoförünün sert fren yaptığı makam aracında, elinden yaralandı.
Yazıcı'nın koltuğa çarpan sol elinin çıkan orta parmağı, alçıya alındı.
YORUM YAZ