AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 24 Haziran'daki seçim öncesi sahada gezerken vatandaşların kendilerine "dolar ne olacak" diye sorduğunu aktararak, dolarda olanların neden kaynaklandığını bugünlerde açık ve net görüldüğünü söyledi.

Dağ, "Bu ülke dünyada en hızlı büyüyen ülke. Turizm açısından son 10 yılın en iyi dönemi belki de. Makro dengelerde sorun yok. Böyle bir operasyon neden kaynaklanabilir? Bu siyasal durumu okumak için çok gerilere gitmeye gerek yok. 17/25 Aralık, MİT tırlanın durdurulamasına, Gezi olaylarına bakın açıkça görürsünüz.15 Temmuz gecesinde kimler rol almışsa, bu operasyonda da aynı çevreler rol aldığını net bir şekilde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

'ABDULLAH GÜL HAİNDİR'

Hamza Dağ şöyle konuştu:

"2007'de e-muhtıra verdiklerinde, 27 Nisan günü birileri Abdullah Gül'ü, daha sonra farklı şekilde bir tezahürü oldu gerçi de, ne yazık ki bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP, HDP, Saadet Partisi ittifakıyla aday olmayı düşünen biri haindir. 2007'de e-muhtırada geri adım atmadı. Gezi olaylarında her yeri yıktılar, ne dediler 'aman sakin ol, bunlarla anlaş.' Eğer onlarla anlaşmış olsaydık 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul yoktu. 15 Temmuz'da o duruşuyla, o liderliğiyle bu ülkeyi işgalden kurtardı. Bugün diklenmeden, dik durarak, milletimizin menfaatini Brunson bahanesi üreterek birilerine birtakım fırsatlar vermedik, verecek değiliz. Bu ülke birilerinin 'gel' dediğinde geleceği, 'git' dediğinde gideceği bir ülke değil artık."

Dağ ekonominin alınan tedbirlerle bayramdan sonra olması gereken yere oturacağını belirterek, "Bu milletin bize yüklediği vazifelerden birincisi bu miletin başını önüne eğdirmemektir. Recep Tayyip Erdoğan bu milletin başını eğdirmedi, eğdirmeyecek." dedi.