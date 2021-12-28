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Gündem AK Partili Hacı Bayram Türkoğlu'ndan gündemi sarsan "erkem seçim" çıkışı
Gündem

AK Partili Hacı Bayram Türkoğlu'ndan gündemi sarsan "erkem seçim" çıkışı

AK Parti MKYK Üyesi ve Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, "İBB'yi terör iltisaklıların yuvası yaptınız" deyerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için erken seçim çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 20:13:00 -
AK Partili Hacı Bayram Türkoğlu'ndan gündemi sarsan "erkem seçim" çıkışı

İçişleri Bakanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) başlattığı "teftiş"in ardından AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nden İBB için yeni seçim talebi geldi.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 'hemen erken seçim' talep etti.

Türkoğlu, Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"140 milyar nerede diyoruz? O; 'Ankara'nın Taşına Bak' diyor. İBB'yi terör iltisaklıların yuvası niye yaptınız?' diyoruz. O, soluğu Anıtkabir'de alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her kirli iş ve işleminize kılıf tuttuğunuz ve ismiyle yaftalanacağınız bir metaı değildir"

Türkoğlu, "İBB için hemen seçim derhal seçim erken seçim" diye ekledi.

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