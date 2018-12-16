Ak Partili Gençler ‘Safahat’ eğitimini tamamladı

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Ak Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un eseri 'Safahat' eğitimleri, yedi haftanın sonunda tamamlandı. Gençler,Sebilürreşad Dergisi'nin katkıları ile düzenlenen eğitim programına yoğun ilgi gösterdi.

Programın son gününde Sebillürreşad Dergisi İmtiyaz Sahibi Fatih Bayhan gençlerle biraraya geldi. Eğitimin sonunda Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Bayhan, 'Safahat' adlı eserin gençler açısından önemine vurgu yaptı.

"Akif'i anlamanın, Akif'i idrak etmenin, dönemi şiirsel metin üzerinden kavramanın en önemli yolu 'Safahat'ı anlamaktır. Bu anlamda Ak Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın 'Safahat' ve Mehmet Akif ile ilgili bir program yapalım teklifi olunca; bunu yedi haftada yedi hatiple birlikte yapalım arzusundaydık. Gençlerin Safahat'ı öğrenmeleri, Safahat'ın şiir dünyasına girmeleri için gençlerle biraraya gelmek, bizim için de iyi bir fırsattı. Şiirin, sanatın ve edebiyatın bir siyasi partinin şemsiyesi altında yapılması daha kıymetlidir. Biz de bu çalışmaya katkı vermek üzere yedi ayrı hatiple programa katıldık."

Merhum Mehmet Akif Ersoy'un Safahatı'nı gençlerle buluşturmanın ve onlara anlatabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan, Ak Parti Anakara İl Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Mesut Emre Balcı da şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Akif ve Safahat bizim için çok önemli iki değer. Sayın Cumhurbaşkanımızın da gençlere yönelik birçok konuşmasında Akif'i ve Safahat'ı örnek gösterdiğini ve Akif'in Safahat'ta kullandığı Asım'ın Nesli kavramını birçok defa dile getirdiğini biliyoruz. Biz Gençlik Kolları olarak Asım'ı ve Akif'i daha yakından tanıyabilmek için böyle bir program organize ettik. Sebilürreşad Dergisi ile birlikte bir organizasyon gerçekleştirerek yedi haftalık bir program icra ettik. Tabii bu programla birlikte Akif'i ve Safahat'ı çok daha yakından tanıma imkanı bulduk."