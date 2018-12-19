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AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'nın halası vefat etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, vefat eden halası Ümmuhan Sayan, son yolculuğuna uğurlandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:12
AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'nın halası vefat etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, hayatını kaybeden halası Ümmuhan Sayan'ın cenaze törenine katıldı.

Taziyeleri kabul etti

Cenaze töreni için Muğla'nın Seydikemer ilçesine gelen Kaya ve aile üyeleri, Çaltılar Camisi avlusunda cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına, Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı sıra ağabeyi Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ile Fethiye ve Seydikemer'deki protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ümmühan Sayan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karaözler Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:12
  1. Muğla
  2. Fatma Betül Sayan Kaya
  3. Çaltılar Camisi
  4. Karaözler Mezarlığı

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