AK Parti'li Fatih Şahin'in babası Bursa'da kaza yaptı
AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Şahin'in babası Fethi Şahin, Bursa'nın İnegöl ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi.17 Eylül 2018 Pazartesi 10:52
Ankara'dan Çanakkale'ye giden Fethi Şahin yönetimindeki 17 HE 992 plakalı otomobil, Mezit-7 mevkisinde kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada aracın ön tarafı hurdaya dönerken, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in babası olan sürücü Fethi Şahin yaralanmadı.
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