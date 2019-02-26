AK Partili Esgin’den Bozbey’e Şehir Hastanesi cevabı

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in, “Bursa Şehir Hastanesi’nin planı belli, peki yol nerede?’ eleştirisine cevap veren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “16 yıldır yolları da, hastaneleri de, hizmeti de biz yapıyoruz. Şehir Hastanesi’nin yolu da var, otobanı da” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve Refik Özen, yapımı hızla devam eden ve Haziran ayında açılması planlanan 1355 yataklı Şehir Hastanesi’ndeki çalışmaları yerinde incelediler. Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sırrı Kotanoğlu, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Karayolları 14. Bölge Müdürü Turgay Çolak ve diğer yetkililerin de katıldığı incelemede Şehir Hastanesi inşaat çalışmaları ve kapasitesi hakkında kapsamlı bilgiler alan Esgin şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Bursa’mıza 16 yılda 16 büyük hastane kazandırdık. Haziran ayında açılması planlanan Bursa Şehir Hastanesi, 1355 yataklı olarak 6 büyük hastaneyi bünyesinde barındırıyor. Dev sağlık kompleksi içerisinde Genel Hastane, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kalp ve Damar Hastanesi, Adli Psikiyatri Hastanesi, Onkoloji Hastanesi ve Fizik Tedavi Hastanesi olarak 3. basamak sağlık kuruluşu olan Şehir Hastanesi, Bursa ve bölgemize hitap edecek ileri tektik ve tedavilerin yapılacağı önemli bir yatırımdır. 16 yıllık AK Parti iktidarımızda hiç kuşkusuz en önde başarılı hizmetlerimizin arasında sağlık öncelikli yer alıyor. Sağlıkta bir dünya modelini ortaya çıkardık. Halkımızın sağlıktaki memnuniyeti 2002’de yüzde 39’larda iken bu oran bugün yüzde 77’ler seviyesine yükseldiyse burada bir başarı öyküsünden bahsetmemiz gerekiyor. Bunda elbette ki aziz milletimizin bizlere vermiş olduğu destek ve hayır duaları büyük önem taşıyor".

“Şehir hastanesi’nin yolu da var, otobanı da”

Şehir Hastanesi’nin planı olmasına rağmen yolu olmadığı yönünde eleştirilerde bulunan CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’e de cevap veren Esgin şunları söyledi:

“CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şehir Hastanesi’nin yolu olmadığı yönünde talihsiz bir açıklama yaptı. Ardından kendi gafını değiştirerek otobanı olduğunu söyledi. Elbette ki böylesine büyük bir komplekse giderken otobanı kullanmak kadar doğal bir şey yok. Fakat kendisi aynı zamanda Nilüfer Belediye Başkanı olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi’nin Özlüce’den Şehir Hastanesi’ne giden yol çalışmasından haberi olmadığını anlıyorum. Buradan kendisine ilan ediyorum. 16 yıldır yolları da, hastaneleri de, hizmetleri de yapan AK Parti’dir. Bilmiyorsan söyleyelim. Şehir Hastanesi’nin yolu da var, otobanı da. Özlüce’den Şehir Hastanesi’ne giden yol yapım çalışması da Haziran ayında bitecek.”