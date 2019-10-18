AK Partili Markar Esayan'a mide kanseri teşhisi kondu
AK Parti İstanbul milletvekili ve Akşam gazetesi yazarı Markar Esayan’a mide kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi.18 Ekim 2019 Cuma 09:27
AK Parti İstanbul milletvekili ve Akşam gazetesi yazarı Markar Esayan’ın mide kanseri olduğu öğrenildi.
Esayan’ın sağlığının son günlerde daha da kötüleştiği ve hastanede müşahede altında tutulduğu belirtildi.
Bununla birlikte Esayan’a yakın kaynaklar ise AK Partili ismin midesinin alındığını fakat, buna karşılık durumunun iyiye gittiğini aktardı.
Aktarılan bilgilere göre Markar Esayan’ın bir hafta içerisinde taburcu olmasının beklenildiği öğrenildi.
Esayan'ın rahatsızlığıyla ilgili bir çok kullanıcı sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı paylaştı.
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