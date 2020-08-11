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Gündem

AK Partili Ekrem Çelebi'den gündeme ilişkin önemli açıklamalar

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yeniakit.com.tr "Ülke Gündemi"nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor...

Yeniakit Publisher
2020-08-11 22:10:00 - 2020-08-11 22:18:46
AK Partili Ekrem Çelebi'den gündeme ilişkin önemli açıklamalar

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yeniakit.com.tr "Ülke Gündemi"nde Mehmet Özmen’in sorularını Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtlıyor...

Ağrı'da genel manada sakin ve huzurlu bir ortam olduğunu belirten Çelebi, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020'de yapılması planlanan bazı yatırım programlarının bir süre ötelendiğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

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