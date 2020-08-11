AK Partili Ekrem Çelebi'den gündeme ilişkin önemli açıklamalar
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yeniakit.com.tr "Ülke Gündemi"nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor...
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yeniakit.com.tr "Ülke Gündemi"nde Mehmet Özmen’in sorularını Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtlıyor...
Ağrı'da genel manada sakin ve huzurlu bir ortam olduğunu belirten Çelebi, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020'de yapılması planlanan bazı yatırım programlarının bir süre ötelendiğini söyledi.
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