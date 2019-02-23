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AK Partili Doğan: "Karabağlar betondan bir çöle dönmüş"

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan, İzmir Medya Platformu üyesi gazetecilerle bir araya geldi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:39
AK Partili Doğan: "Karabağlar betondan bir çöle dönmüş"

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan, İzmir Medya Platformu üyesi gazetecilerle bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak projeleri hakkında bilgi veren Doğan, Karabağlar nüfusunun hızla büyümesine rağmen nüfus yoğunluğunun sorunlarını çözecek yatırımları alamadığını belirterek, "Karabağlar’ın yerel yönetimi yeşil alan konusunda sadece sınıfta kalmamış adeta okuldan atılacak duruma gelmiş. Karabağlar betondan bir çöle dönmüş" diye konuştu.


AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan, İzmir Medya Platformu üyesi gazetecilerle buluştu, Karabağlar’ın sorunlarına değindi. 500 bine yaklaşan nüfusuyla Karabağlar’ın Türkiye’nin 53 ilinden daha büyük olduğuna dikkat çeken Doğan, "2009 yılında ilçe olmasının ardından Karabağlar ileriye gitmesi gerekirken maalesef daha da geriledi. Geçen 10 yılda belediyecilik adına bir hizmet üretilmedi. Sorunlar adeta bir kar topu gibi büyüyerek günümüze geldi. En basit şekilde ne yeni bir bulvar, ne de bağlantı yolları açılamadı. Kentin tam göbeğinde unutulmuş bir ilçeye dönüştü" dedi.



"Betondan çöle dönmüş"


Karabağlar’ın sosyal belediyecilik anlamında da sınıfta kaldığının altını çizen Doğan, "İlçenin geri kalmışlığı ve sosyal belediyeciliğin eksikliği Karabağlarlı hemşehrilerimizi mağdur ediyor. Özellikle yeşil alanların ve çocuk parkların eksikliği konusunda büyük şikayetler alıyoruz. Kişi başına düşen yeşil alan 2 metrekarenin altında. İstanbul ve ilçelerinde kişi başına 6 metrekareden fazla yeşil alan düşüyor. Evlerimizdeki saksılar dışında çiçek göremez olmuşuz. Sokaklarımızda neredeyse tek ağaç kalmamış. Karabağlar’ın yerel yönetimi yeşil alan konusunda sadece sınıfta kalmamış adeta okuldan atılacak duruma gelmiş. Karabağlar betondan bir çöle dönmüş" diye konuştu.


Karabağlar ilçesi sınırları içinde bir tane bile sinema salonu olmadığına da vurgu yapan Doğan, en büyük önceliklerinin Karabağlar’ı sosyal donatı alanları ile gelişmiş, yaşanabilir ilçe yapmak olduğunu söyledi.


Karabağlar denilince akla ilk çarpık yapılaşmanın geldiğini sözlerine ekleyen Doğan, riskli alan ilan edilen bölgelerin devlet ve yerel yönetim işbirliğiyle yavaş yavaş çözüme kavuşturacağını dile getirdi. Vatandaşlarımız gittiği her yerde aynı soruyla karşısına geldiğini açıklayan Doğan, 31 Mart seçimleriyle birlikte göreve geldiklerinde vatandaşla barış halinde kentsel dönüşümü hayata geçireceklerinin sözünü verdi.


Hükümetin Karabağlar ile ilgili en yakından takip ettiği konunun başında kentsel dönüşümün geldiğini ve bunun Karabağlar için büyük bir şans olduğunu belirten Doğan, "Uzun yıllardır yerel yönetime gelmemiz halinde yapacağımız çalışmaların alt yapısını hazırladık. Kentsel dönüşümdeki en büyük önceliğimiz herkesin, mahallesinden, semtinden, komşusundan ayrılmadan, yerinde dönüşümü sağlamak. Hep beraber el ele vererek bu sorunu da çözeceğiz. Bu güç ve azim hem bizde hem de Karabağlarlı hemşehrilerimiz de var" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:39
  1. doğa

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