AK Partili Dağ’dan metro yorumu: "Tamamlanması gereken eksikler var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, son günlerde İzmir’de gündeme gelen raylı sistem konusuna ilişkin, "Biz üstümüze düşeni yaparak İzmir’e hizmet getirilmesi noktasında çalışan herkesin işlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesinin tamamlaması gereken bazı eksikliklerin söz konusu olduğu ilgili yazıda belirtilmiştir. Bu eksikliklerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından giderilmesiyle birlikte bakanlıktaki onay aşaması nihayete ermiş olacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, son günlerde İzmir’de gündeme gelen raylı ulaşımla ilgili açıklama yaptı. Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletilen tüm metro ve tramvay projelerinin takipçisi olduklarını ifade etti.

"Eksikliklerin giderilmesiyle bakanlıktaki onay aşaması nihayete ermiş olacaktır"

Dağ, "İzmir milletvekillerimizle birlikte, büyükşehir belediyesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilettiği tüm projeleri başından itibaren takip ediyoruz. Bu projelerden birisi de Buca metrosuydu ve geçtiğimiz hafta onaylandı. 2018 yılının ocak ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bakanlığa sunulan projelerle ilgili gerekli inceleme yapılmıştır. Bu incelemenin ardından, Evka3-Fahrettin Altay metrosunun devamı olarak düşünülen Narlıdere-Güzelbahçe hattı, Stadyum-Sarnıç arasında planlanan Eski İzmir Hattı, Menemen-Çiğli ile Karşıyaka-Bayraklı-Bornova arasında öngörülen Kuzey Hattı ve Halkapınar-Kemalpaşa Hattı’nın yapımı, bakanlığın 12 Temmuz 2019 tarihli ve 44752 sayılı yazısıyla uygun görülmüştür. Bu noktada, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tamamlaması gereken bazı eksikliklerin söz konusu olduğu ilgili yazıda belirtilmiştir. Bu eksikliklerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından giderilmesiyle birlikte bakanlıktaki onay aşaması nihayete ermiş olacaktır. Metro hatlarının yanı sıra geçtiğimiz yıl bakanlığa sunulan Çiğli ve Girne tramvayları projelerinin de aynı şekilde bazı eksikliklerden ötürü tekrar fizibıl hale getirilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Sorumluluklarını yerine getirmesi gereken kurum İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir"

Bakanlık tarafından tamamlanması talep edilen eksiklerin giderilmesinin önem arz ettiğini ifade eden Dağ, "Biz AK Parti olarak İzmir’in ve İzmir’de yaşayan vatandaşlarımızın faydasına olan her faaliyet ve projelerle mütemadiyen ilgileniyoruz. İzmir’de bir ulaşım sorunu olduğu aşikardır. Hem AK Parti milletvekilleri olarak bizler hem de ilgili bakanlık yetkililerimiz İzmir’in ulaşım sorununa katkı sunacak olan tüm projeleri takip ediyoruz. İzmir’de yaşayan ve yaşamaya devam eden, bunun yanı sıra çocuklarına da İzmir’de bir gelecek düşünen bizler; ulaşımın rahatladığı, bu vesileyle zamandan tasarruf edilerek insanların aileleriyle daha çok zaman geçirebildikleri bir İzmir için her kim taş üstüne taş koymaya çalışıyorsa, bu noktada var gücümüzle destek olur, her zamanki gibi elimizi taşın altına koyarız. Bugüne kadar da tüm siyasetimizi bu anlayış çerçevesinde gerçekleştirdik. Belediye tarafından onay için bakanlığa sunulan projelerde tespit edilen eksiklerin tamamlanması bu bakımdan önem arz ediyor. Biz üstümüze düşeni yaparak İzmir’e hizmet getirilmesi noktasında çalışan herkesin işlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz; ama özellikle metro ve tramvay konularıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi gereken kurum İzmir Büyükşehir Belediyesidir" dedi.

"Metro ve tramvay projeleri vaktinde tamamlanmalı"

Daha önce Üçkuyular metrosunun planlanandan çok daha uzun sürede tamamlanabildiğini dile getiren Dağ, açıklamasına şu sözlerle son verdi:

"Biz hem belediyenin üstüne düşeni yapması ve bakanlıktaki onay sürecinin hızlanması hem de onaylanan projelerin yapım aşamalarında kaynakların doğru kullanılması, birilerinin İzmir üzerinden bir rant-menfaat ilişkisi kurmaması için süreci dikkatle takip edeceğiz. İzmir’de daha önce 3 yıl diye yola çıkılmasına rağmen 10 senede ancak hizmete açılabilen bir metro yapım süreci yaşandı. İzmirliler bu olumsuz tecrübeyi tekrar yaşamamalıdır ve projelerin söz verildiği tarihte tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasına özen gösterilmelidir."