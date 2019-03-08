AK Parti'li Çelik'ten "Türkiye'nin geleceği parlaktır" değerlendirmesi

ADANA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Etrafta yapılan kirli propagandalara, kara propagandalara, umutsuzluk aşılayanlara, kötümserlik aşılayanlara sakın ola kulak vermeyin. Türkiye'nin geleceği muazzam bir şekilde parlaktır." dedi.



Çelik, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde çıkacak zafer sonucuyla çok daha yeni ve güzel işler yapmak için kendilerinde enerji bulacaklarını söyledi.



Karşılarındaki "kirli ittifakın mimarlarından birisinin", Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara "terörist" dediği yönünde iftira ortaya attığını belirten Çelik, "Bu attığı iftirayı kendisine ve içinde bulunduğu ittifaka aynen iade ediyoruz." dedi.



Son yıllarda görüldüğü gibi, Türkiye hesaba katılmadan bölgeyle ilgili bir siyasetin ortaya konulamayacağını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:



"Etrafta yapılan kirli propagandalara, kara propagandalara, umutsuzluk aşılayanlara, kötümserlik aşılayanlara sakın ola kulak vermeyin. Türkiye'nin geleceği muazzam bir şekilde parlaktır. Şimdiye kadar büyük yollar yürüdük. Daha uzunlarını yürüyeceğiz. Şimdiye kadar engelleri aştık, çok daha fazla aşacak güce ve kudrete sahibiz. Zaman geçtikçe, milletimizin desteği sayesinde asla yorulmuyoruz, enerjimiz tükenmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin tökezlemesini, milletimizin zayıflamasını isteyenlere her seçimde bunu bir imkan gibi algılamak isteyenlere bu seçimde de fırsat vermeyeceğiz."



- "Türkiye'nin gücünü daha da büyüteceğiz"



Çelik, vatandaşların 31 Mart'ta sandıklara en güçlü şekilde imza atmasıyla, Türkiye'nin daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini dile getirdi.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile girilecek ilk yerel seçimde çıkacak sonuçla hem merkezi hem yerel yönetimde istikrarın sağlanacağını bildiren Çelik, şöyle konuştu:



"Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu irade şudur; Türkiye'nin demokrasisini ve ekonomisini büyüteceğiz. Bunları büyütürken, Türkiye'ye dönük terör saldırısı yapanlara cevap verecek şekilde gücümüz ve kuvvetimiz vardır. Bu memlekette Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, saydığımız sayamadığımız etnik kökenden kardeşimizle, tek bir millet olma bilincini daha yükseğe taşıyacağız. Türkiye'nin gücünü daha da büyüteceğiz, geleceğe daha büyük bir iradeyle yürüyeceğiz. Karşımızdaki kirli ittifakın Türkiye ile ilgili herhangi bir projesi, dayanışması yok. Onlar kendi tabanlarındaki vatandaşlarımızı yanlış yönlendirerek, manipüle ederek Türkiye'nin kazanımlarını kaybetmesine, kurduğu siyasi istikrarın zayıflamasına dönük bir hedef, bir proje içerisindeler."



