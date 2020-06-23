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Gündem

AK Partili Celallettin Güvenç Mehmet Özmen’in sorularını cevaplıyor

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 22:25:00 - 2020-06-23 22:31:04
AK Partili Celallettin Güvenç Mehmet Özmen’in sorularını cevaplıyor

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, gazeteci Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor.

Mehmet Özmen: Öncelikle hoşgeldiniz diyorum. Bir yanda Libya diğer tarafta koronavirüs gibi sorunlar var. Bunlar Hakkında neler söylersiniz Sayın Güvenç?

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç: Türkiye eski Türkiye değil, artık uluslar arası alanda güçlü bir konuma sahip bulunuyor.

 

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