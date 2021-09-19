AK Partili Çamlı intihar etmek isteyen genci ikna ederek hayata geri döndürdü

Yeni Akit Ankara

AK Partili Çamlı, Bayrampaşa Kocatepe’de gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında bir gencin çatıya çıkarak atlamaya hazırlandığı görüldü. Olay yerine polis ekipleri, itfaiye ve ambulans sevk edilirken, çatı katına çıkarak gencin yanına giden Ahmet Hamdi Çamlı, uzun süre dinimizin intiharı yasakladığını, insanların sorunlarının üstesinden yaşayıp azmederek gelebileceğini söyleyerek ikna etmeye çalıştı.

Adının Vezir olduğu öğrenilen genç ise, çevresindekilerin kendisiyle alay ettiğini, namaz kılmayı bile bıraktırdıklarını belirterek ölmek istediğini söyledi. Çamlı ise intiharın çare olmadığını, yaşayarak sorunların üzerine gitmenin iyi bir mümine daha çok yakışacağını belirterek çatıdan inmesini istedi. Çamlı’nın tatlı dille gösterdiği çaba sonunda sonuç verdi ve genç intihardan vazgeçti. Çamlı’nın elinden tutarak çatıya açılan bir pencereden içeriye aldığı genç, ona sarılarak ağladı. Bina girişinde bulunan bir büroda kendisiyle bir süre sohbet ederek genci sakinleştiren Ahmet Hamdi Çamlı, daha sonra gence sarılarak gelen ambülânsa bindirdi. Çamlı, tüm sorunların Allah’ın izniyle çözüleceğini belirterek genci kontrol için hastaneye gönderdi.

“Allah’ın izniyle hayata tutundu”

Çamlı, konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Ağır hasar almış iradesiyle yolu çatının kenarına düşen Vezir, Allah'ın izni ile hayata tutundu!” ifadelerini kullandı.