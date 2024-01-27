AK Partili Bilal Kırkpınar kimdir? Kaç yaşında, nereli?

2024 yerel seçimleri yaklaşıyor. AK Parti, İzmir'i almak için iddialı bir seçim kampanyası yürütüyor. Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Hamza Dağ'ı aday gösterdi. İzmir Bayraklı da seçimin kıran kırana geçeceği yerlerden biri. Dikkat çeken isimlerden biri olan Bilal Kırkpınar'ın hayatı ve siyasi kariyeri merak konusu. Bilal Kırkpınar kimdir? Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli ve hangi partili?