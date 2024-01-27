AK Partili Bilal Kırkpınar kimdir? Kaç yaşında, nereli?
2024 yerel seçimleri yaklaşıyor. AK Parti, İzmir'i almak için iddialı bir seçim kampanyası yürütüyor. Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Hamza Dağ'ı aday gösterdi. İzmir Bayraklı da seçimin kıran kırana geçeceği yerlerden biri. Dikkat çeken isimlerden biri olan Bilal Kırkpınar'ın hayatı ve siyasi kariyeri merak konusu. Bilal Kırkpınar kimdir? Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli ve hangi partili?
12 Kasım 1983 tarihinde Erzurum'da doğan Bilal Kırkpınar, Pamukkale Üniversitesi İktisat bölümünden mezundur. ABD'nin San Diego State Üniversitesi'nde ekonomi ve iş gereksinimleri üzerine eğitim aldı.
BİLAL KIRKPINAR HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?
Siyasi kariyerine 2006 yılında AK Parti Gençlik Kolları'nda adım atan Kırkpınar, Nisan 2011 ile Mart 2015 tarihleri arasında İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi.
Aynı zamanda gıda ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yapan Bilal Kırkpınar, İzmir Erzurum Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nde başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir. İzmir Uyuşturucuyla Mücadele Platformu İcra Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen Kırkpınar, evlidir.
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