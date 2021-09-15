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Siyaset Ak partili belediyeye yakışmadı! Çıplaklıkta birbiri ile yarışanlar sahne aldı
Siyaset

Ak partili belediyeye yakışmadı! Çıplaklıkta birbiri ile yarışanlar sahne aldı

AK Partili Ümraniye Belediyesi'nin "Yazfest 2021" etkinliğinde, Gülşen ile çıplaktıkta yarışan Hande Yener, ilçe sakinlerine konser verdi. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'nı "deniz ürünleri" açıklaması üzerinden hedef alan Demet Akalın'ın da etkinlikte bulunup, bir de "ödül" alması tepkileri beraberinde getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 12:52:00 - 2021-09-15 12:53:03
Ak partili belediyeye yakışmadı! Çıplaklıkta birbiri ile yarışanlar sahne aldı

 Yeniakit.com.tr 

AK Partili Ümraniye Belediyesi, "Yazfest 2021" etkinliğini tamamladı. Etkinliğe, on binlerce Ümraniyeli katıldı.

Gençlere rol model olarak sunuldu!

Gülşen'in sahne kıyafetinin açık olmasına gelen tepkilerden sonra, "Daha açığını giyeceğim" diyerek kendisini gündeme getiren ve verdiği sözü tutup sahneye neredeyse çıplak çıkan Hande Yener'in, "Yazfest 2021"de yer alması tepkilere sebep oldu. Yener, Ümraniye'deki sahnesine de neredeyse çıplak çıktı.

Bir de ödüllendirildi

"Yazfest 2021"e davet edilmesi ile tepki çeken bir diğer isim de Demet Akalın oldu. Akalın, henüz geçtiğimiz hafta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yönetimindeki Diyanet'i, "deniz ürünleri" açıklaması üzerinden hedef almıştı. Akalın, Diyanet'in açıklaması gündemde iken, bazı "deniz ürünleri" ile "rakı"nın yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaşıp, Diyanet'e göndermede bulunmuştu. Demet Akalın etkinlik sonunda AK Partili İsmet Yıldırım tarafından ödüllendirildi.

'Müzik dünyasının sevilen iki ismi...'

Etkinliğin sonunda twitter hesabından paylaşımda bulunan AK Partili Ümraniye Belediye Başkanı İsmt Yıldırım, "Dün gece, sevilen sanatçıların ve birbirinden güzel gösterilerin sahnelendiği Yazfest 2021’in son gecesiydi. Müzik dünyasının sevilen iki ismi Demet Akalin ve Hande Yener'in sahne aldığı coşkulu, keyifli bir geceyi geride bıraktık. Seneye yeni bir Yazfest'te buluşmak üzere." dedi.

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Yorumlar

zafer alkan

bu yalamalarla bir adım ileri gidemeyiz. bukalemun bunlar arkadaş benim oyumu alıyorsun benim inancıma zihniyetime zıt insanlara beediye gelirlerini yediriyorsum.İki cihanda ellerimiz yakanızda o bütçeden verdiğiniz paralar öbür tarafta ateşiniz olur inşallah
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